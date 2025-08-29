DOLAR
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Deniz Harp Sanayiinde Yapay Zeka Forumu

TEKNOFEST Mavi Vatan'da düzenlenen Yapay Zeka Forumu'nda Deniz Harp Sanayi personeli yürütülen yapay zeka çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:28
Yapay zeka projeleri görevli personelce tanıtıldı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Deniz Harp Sanayiinde Yapay Zeka Forumunda, görevli personel tarafından yapay zeka alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Mühendis Yüzbaşı Ragıp Zilci forumda yaptığı konuşmada, yapay zekanın operasyonel faydalarına dikkat çekti ve şunları söyledi: "(Yapay zeka ile) Daha efektif ve süratli kararlar alınabilen, daha atik, paralel ve daha etkin bir şekilde harekat..."

Etkinlikte, yapay zekanın deniz harp sanayiindeki uygulama alanları, karar destek sistemleri ve operasyonel verimliliğe katkıları ele alındı. Katılımcılar, yürütülen projelerin sektöre sağlayacağı kazanımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Deniz Harp Sanayiinde Yapay Zeka Forumu'nda, görevli personel tarafından yapay zeka alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

