TEKNOFEST Mavi Vatan'da Deniz Harp Sanayiinde Yapay Zeka Forumu

Yapay zeka projeleri görevli personelce tanıtıldı

Mühendis Yüzbaşı Ragıp Zilci forumda yaptığı konuşmada, yapay zekanın operasyonel faydalarına dikkat çekti ve şunları söyledi: "(Yapay zeka ile) Daha efektif ve süratli kararlar alınabilen, daha atik, paralel ve daha etkin bir şekilde harekat..."

Etkinlikte, yapay zekanın deniz harp sanayiindeki uygulama alanları, karar destek sistemleri ve operasyonel verimliliğe katkıları ele alındı. Katılımcılar, yürütülen projelerin sektöre sağlayacağı kazanımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Deniz Harp Sanayiinde Yapay Zeka Forumu'nda, görevli personel tarafından yapay zeka alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.