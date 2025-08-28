TEKNOFEST Mavi Vatan'da Milli Uçak Gemisi Forumu: Proje Detayları Paylaşıldı

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Milli Uçak Gemisi Forumu

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Milli Uçak Gemisi Forumu'nda, projede görevli personel proje ve teknik detayları katılımcılarla paylaştı.

Proje ekibi sunumları ve teknik bilgiler

Mühendis Üsteğmen Aykut Demirezen forumda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Milli uçak gemimiz şu an buradan New York'a kadar seyrini devam ettirip hiçbir yakıt ikmali yapmadan geri...

Forum kapsamında ekibin sunduğu teknik bilgiler, geminin tasarım ve işletme özellikleri ile projenin gelecek aşamalarına dair değerlendirmeler yapıldı. Katılımcıların soruları ve tartışmalarla etkinlik yoğun ilgi gördü.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.