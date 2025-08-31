DOLAR
TEKNOFEST Mavi Vatan Sona Erdi: Selçuk Bayraktar'dan Otonom Deniz Sistemleri Mesajı

TEKNOFEST Mavi Vatan, kapanış töreniyle sona erdi. Selçuk Bayraktar, otonom su altı araçları ve insansız deniz sistemlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:47
TEKNOFEST Mavi Vatan Sona Erdi: Selçuk Bayraktar'dan Otonom Deniz Sistemleri Mesajı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi

Kapanış ve vurgulanan mesajlar

TEKNOFEST çatısı altında düzenlenen Mavi Vatan etkinliği, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, törende katılımcılara ve projelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar'ın sözleri arasında şu ifade dikkat çekti: "Otonom su altı araçlarından, insansız deniz sistemlerine kadar geliştirdiğiniz projelerle...

Etkinlikle ilgili haber akışı ve bilgiler Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

