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Teknopark İstanbul'daki Yeni Ofis Alanları AR-GE Firmalarını Bekliyor

Teknopark İstanbul, yeni ofis alanları ile AR-GE firmalarına kapı açıyor. Başvurular başladı!

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:58
Teknopark İstanbul'daki Yeni Ofis Alanları AR-GE Firmalarını Bekliyor

Teknopark İstanbul'da Yeni Ofis Alanları Açılıyor

Teknopark İstanbul, teknoloji firmalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni ofis alanları geliştirdi. AR-GE firmaları için başvurular resmen başladı.

Geliştirilen Yeni Alanlar Hakkında

Teknopark İstanbul, güçlü altyapısı, stratejik konumu ve ödüllü mimarisi ile teknoloji geliştirme merkezi olarak önemli bir konuma sahip. Yeni ofisler, AR-GE firmalarının çeşitli mekansal taleplerine uygun şekilde esnek tasarım anlayışıyla hazırlandı.

Ofis Seçenekleri ve Kiralama Süreci

Kiralama seçenekleri arasında tam kat, yarım kat ve küçük metrekareli ofisler ile paylaşımlı çalışma alanları (co-working) yer alıyor. Bu sayede birçok firma farklı ihtiyaçlarına uygun alanları tercih edebilir.

Bölgesel ve Stratejik Destek

Teknopark İstanbul, savunma sanayisi, yazılım, sağlık, yapay zeka gibi birçok stratejik alanda Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yerli teknolojilerin geliştirilmesi için girişimcilere destek verilmektedir.

Geniş Altyapı ve Fırsatlar

Toplam 350 bin metrekarelik kapalı alanı ile Teknopark İstanbul, firmalarına global bağlantılara sahip güçlü bir ekosistem sunmaktadır. Ayrıca sektörel ve akademik işbirlikleri için birçok fırsat sağlanmaktadır.

Çevre Dostu ve Akıllı Bina Uygulamaları

Yenilenebilir enerji kaynakları ile beslenen kampüs, Leed Gold sertifikasına sahiptir. Açık ve kapalı otopark, modern konferans salonları, çeşitli sosyal alanlar ve spor imkanları sunmaktadır.

Teknopark İstanbul'un Başarıları

2010'dan bu yana 483 firma ve 10 bin 305 AR-GE mühendisi ile yerli sanayiye katkıda bulunulmuştur. Ayrıca, Teknopark İstanbul çatısı altında bugüne kadar 3 bin 680 milli proje hayata geçirilmiştir.

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