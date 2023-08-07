Telefonun bataryasını öldüren hata ortaya çıktı

Günlük yaşantımızda vazgeçilmez bir parça haline gelen akıllı telefonların pil ömrünü uzun tutmak için gösterdiğimiz çabalar, yapılan küçük hatalar yüzünden adeta vakumlanıyor. Çoğumuz telefonlarımızı koruyucu kılıflarla sıkı sıkıya sararken, pil ömrünün korunması konusunda pek dikkatli davranmıyoruz. Ancak bu yazıda, telefon bataryasının ömrünü olumsuz etkileyen yaygın hataları öğrenerek, bu hatalardan kaçınmanın önemini fark edeceksiniz.



BATARYA ÖMRÜNÜ KORUMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER





Günümüzde çoğu cep telefonu, lityum iyon pillerle donatılıyor. Lityum-iyon piller, daha küçük boyutlarda daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayarak daha ince ve hafif telefonların üretilmesini mümkün kılıyor. Ancak, lityum-iyon piller kullanım süreciyle zamanla degradasyona uğrayarak kapasitelerini kaybediyorlar. Bu nedenle, telefonunuzun pil ömrünün zamanla azaldığını ve tam şarj olmasına rağmen uzun süre dayanamadığını fark etmeniz muhtemel.

Bununla birlikte, pil ömrünü korumak adına yapılan yaygın hatalar da önemli bir etken. Örneğin, orijinal olmayan veya hatalı şarj aletleri kullanmak, telefonunuzun enerji kapasitesinin aşırı ısınmasına ve dolayısıyla pil ömrünün hızlıca azalmasına sebep olabilir. Orijinal olmayan şarj aletleri yerine güvenilir ve doğrulanmış ürünleri tercih etmek, telefonunuzun pil ömrünü uzun süre koruyabilmesi için önemli bir adımdır.

Bir diğer hata, telefonun pil yüzdesinin tamamen bitmesini beklemektir. Yeni teknolojiye sahip akıllı telefonlarda, pil ömrü daha gelişmiş ve dayanıklı olabiliyor. Bu nedenle, bataryayı tamamen boşaltıp sonra doldurmak yerine, %15 ile %80 arasında doluluğu koruyarak şarj etmek daha sağlıklı bir seçenektir.

Ayrıca, telefonun şarjı %100'e ulaştığında hemen şarj etmeye devam etmek de bir hata olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, enerji kapasitesinin ömrünü azaltabilir ve telefonunuzun ve şarj cihazının aşırı ısınmasına yol açabilir. Isının, telefon bataryaları için en büyük düşman olduğunu unutmamak gerekir.

Akıllı telefonların pil ömrünü korumak için basit ancak önemli adımlar atmak gerekmektedir. Orijinal ve güvenilir şarj aletleri kullanmak, şarjı %100 dolana kadar beklememek ve aşırı ısınmayı önlemek, telefonunuzun pil ömrünü uzun süre korumanızı sağlayacaktır. Bu sayede, günlük kullanımda daha uzun süre şarj olmadan aktif bir şekilde telefonunuzu kullanabilirsiniz.