Telif hakkı nedeniyle yapay zekâ anlaşması geliyor!

Haber ve bilgi şirketi Thomson Reuters, içeriğinin bir kısmını üretken yapay zekâ araçları geliştiren şirketlere lisanslamayı düşünüyor. Şirketin üst düzey yöneticisi, Thomson Reuters'in büyük dil modeli sağlayıcılarıyla çalışma konusunda açık fikirli olduğunu söyledi.Şirketin CEO'su Steve Hasker, yaptığı açıklamada, "Bu sağlayıcıların birçoğu ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Thomson Reuters, hukuki araştırma aracı Westlaw'dan haber ve medya bölümü Reuters'a kadar çeşitli sektörlerde ürünler sunuyor. Şirketin geniş veri setlerinin, OpenAI, Microsoft veya Google gibi üretici yapay zekâ özellikleri geliştiren şirketler için özellikle yararlı olması bekleniyor. Daha fazla kullanıcı güncel bilgi ararken geleneksel arama araçları yerine sohbet robotlarına yönelirse, haber kaynaklarından bilgiye erişim YZ firmaları için giderek daha önemli hale gelecek.





NEDEN BİR ANLAŞMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR?

Bu kapsamda azı medya şirketleri, yapay zekâ sağlayıcılarıyla lisans anlaşmaları imzaladı. Axel Springer'in OpenAI ile ortaklığı, yayıncının Politico ve Bild gibi mülklerinden gelen içeriği, hikaye atıfları ve orijinal makalelere bağlantılarla birlikte ChatGPT sonuçlarına dahil edecek. New York Times'ın bir haberine göre Apple, üretici yapay zekâ çabalarını desteklemek üzere içeriğe erişim sağlamak için bazı haber yayıncılarıyla da görüşüyor.

Peki, neden bir anlaşmaya ihtiyaç duyuluyor? Büyük dil modellerinin nasıl eğitildiği ve içeriğin adil kullanımını neyin oluşturduğu, hızla büyüyen yapay zekâ endüstrisinde sıcak bir konu haline geldi. Yazarlar, sanatçılar ve diğer hak sahipleri, modelleri izinsiz eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri kullandıklarını iddia ederek bazı büyük yapay zekâ firmalarına karşı mektuplar imzaladı veya davalar açtı. Müzik endüstrisi avukatları, sanatçıları ve plak şirketlerini yapay zekâ taklitçilerinin saldırısından korumak için oyun kitaplarını bir araya getiriyor. New York Times da aralık ayında Microsoft ve OpenAI aleyhine bir dava açarak "The Times'ın çalışmalarının kendisiyle rekabet eden yapay zekâ ürünleri yaratmak için yasadışı bir şekilde kullanıldığını" iddia etti.