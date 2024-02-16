Tesla’ya rakip olan General Motors’un otonom sürüş teknolojisi 1200 kilometre menzil sunuyor!

General Motors, (GM) otonom sürüş teknolojisi konusunda en güvenilir marka olarak Tesla’nın önüne geçmek istiyor.

Şirket, yıllardır Super Cruise teknolojisini geliştiriyor ve bu özellikle çalışacak daha fazla yol eklemeye devam ediyor. Geçen yılın ağustos ayında GM, ağı ABD ve Kanada'da 400 bin mil yola genişletti ve bugün şirket, bunu neredeyse iki katına çıkararak Kuzey Amerika'da 1200 kilometre fazla yol ve otoyola ulaştığını duyurdu.

Super Cruise, daha önce çoğunlukla büyük otoyollarda çalışırken, bu yeni genişleme özelliği Route 66, Pacific Coast Highway - CA Route 1, Overseas Highway ve Trans-Canada Highway gibi bazı ikonik eklemelerle daha fazla eyalet ve federal rotaya getiriyor. GM, bu güncellemenin Super Cruise'u "Kuzey Amerika'daki en geniş eller serbest kullanım alanı haline getirdiğini iddia ediyor. Bunun bugün piyasada bulunan diğer otonom sürüş teknolojilerinin kapsama alanının neredeyse 6 katı olduğu belirtiliyor.

Şirket ayrıca, artık belirli GM modellerini çeken sürücülerin bu özelliği kullanmasına izin vereceğini şu sözlerde açıkladı:

“Bunun Super Cruise müşterilerini, özellikle de kamp yapan, tekne kullanan ve eğlence araçları kullanan uyumlu römorklara sahip olanları heyecanlandırmasını bekliyoruz. Ve 2024 Chevrolet Traverse veya 2024 GMC Acadia gibi modellere römorklu Super Cruise'un eklenmesi, Super Cruise'u bu tutkulara sahip daha fazla müşterinin ellerini koyacak ve daha fazla GM sürücüsünün hedeflerine her zamankinden daha rahat bir şekilde ulaşmasına yardımcı olacaktır.”





GM, TESLA’YA RAĞMEN TAMAMEN LİDAR’A ODAKLANDI

Güvenlik söz konusu olduğunda ise, GM gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) Başkan Yardımcısı Anantha Kancherla, yaptığı açıklamada, "GM, teknolojiyi daha fazla araçta, daha fazla yolda ve daha fazla insanın keyfini çıkarması için kullanılabilir hale getirirken Super Cruise'u güvenli bir şekilde dağıtma konusunda kararlıdır. Bunun önemli bir parçası da LiDAR haritalı otoyollarla yol ağını genişletmek Yüksek hassasiyetli LiDAR haritalaması bize Super Cruise'un yeteneklerinden emin olduğumuz bir çalışma alanı sunuyor” diye konuştu.

Tesla'nın araçlarındaki LiDAR sensörlerinden kurtulma kararına kıyasla, GM tamamen LiDAR'a odaklandı. Super Cruise devreye girdiğinde, LiDAR harita verilerini, gerçek zamanlı kameraları, radar sensörlerini ve GPS'i içererek aracın etrafında, sürücünün konforunu ve rahatlığını artırırken şeridin ortasında kalmasına yardımcı olan bir duyusal alan oluşturuyor. Tıpkı Tesla'nın Autopilot'u gibi Super Cruise da öndeki araca göre hızlanabiliyor ya da fren yapabiliyor, şerit konumunu koruyabiliyor ve şerit değiştirebiliyor.

Kendi kendine sürüş özellikleriyle Tesla'dan daha az tanınmasına rağmen, şu anda GM'nin Super Cruise'u sürücüler için en keyifli ve paniğe yol açmayan deneyim olabileceği öne sürülüyor.