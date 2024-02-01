TikTok ile Universal Music arasındaki sorunlar büyüyor! Bundan sonra neler olacak?

TikTok ve Universal Music Group (UMG) arasındaki müzik lisanslama görüşmeleri, müzakerelerin konferans odasından çıkıp kamusal alana girmesiyle birlikte kızışıyor.

Taylor Swift ve Ariana Grande'nin arkasındaki şirket olan UMG, salı günü açık bir mektup yayınlayarak TikTok'a karşı bir dizi şikâyette bulundu. Mektupta uygulama "yapay zekâ tarafından üretilen kayıtlarla dolup taşmakla", "nefret söylemi, bağnazlık, zorbalık ve taciz dalgasına" izin vermekle ve "gelişmekte olan bazı sanatçılarımızın müziklerini seçici bir şekilde kaldırmakla" suçlandı.

Bir TikTok sözcüsü, yaptığı açıklamada mektubu "yanlış bir anlatı ve retorik" olarak nitelendirdi ve UMG'nin "yetenekleri için ücretsiz bir tanıtım ve keşif aracı olarak hizmet veren bir milyardan fazla kullanıcısı olan bir platformun güçlü desteğinden uzaklaşmayı seçtiğini" iddia etti.

UMG'nin mektubundaki en önemli noktalardan biri, üretken yapay zekânın sanatçıları nasıl etkileyebileceğine odaklanıyor. Müzakerelere aşina bir kişiye göre şirket, yapay zekânın müziği üzerindeki etkisini ele almayan bir anlaşmayla ilerlemekle ilgilenmiyor. Yapay zekâ, geçen yıl Hollywood stüdyoları ile yazarlar ve oyuncular arasındaki müzakerelerde de bir tıkanma noktasıydı.





ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA TİKTOK’TA İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİR

UMG ve benzerleri, TikTok ve ana şirketi ByteDance'ın müzik lisansı için daha fazla ödeme yapmasını istiyor. TikTok, milyonlarca hayranın günlük saatlerce süren ilgisini çekerken, müzik akışı alanında bir iş kurmayı amaçlayan müzik hakları sahipleri için giderek daha önemli bir platform haline geliyor. TikTok, temmuz ayında Warner Music Group ile bir lisans anlaşması imzaladı ve daha önce Kasım 2020'de Sony Music Entertainment ile bir anlaşma yaptığını duyurdu.

TikTok'un UMG ile olan anlaşmazlığını çözebilmesi şirket için kritik önem taşıyor. Müzik, 2018 yılında dudak senkronizasyonu platformu Musical.ly ile birleştikten sonra popülerliği artan uygulamanın özünü oluşturuyor. Şirket, TikTok Music adlı özel bir akış uygulaması başlatma sürecinde ve influencer dinleme partileri, canlı yayınlar ve yüz yüze etkinlikler konusunda sanatçılarla yakın bir şekilde çalıştı. Fakat UMG'nin kataloğunu ve sanatçılarının desteğini kaybetmesi, müzik alanındaki birçok projesinin ivme kazanmasını engelleyeceği öngörülüyor.

Şirketlerin mevcut lisans anlaşması, TikTok'un CEO'sunun Kongre önünde ifade vereceği ve ByteDance'ın Hindistan'daki müzik akışı uygulaması Resso'yu hükümet engellerine takıldıktan sonra kapatacağı çarşamba günü sona eriyor. İki taraf bir anlaşmaya varamazsa, TikTok'un UMG sanatçılarının müziklerini videolardan kaldırması veya yayından kaldırma bildirimleriyle karşı karşıya kalması gerekecek.