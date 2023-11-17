TikTok kullananlara kötü haber! Tamamen yasaklandı: Fenomenler çok üzülecek

Nepal’in TikTok’u yasaklama kararı verdi.

TikTok kullananlara kötü haber! Tamamen yasaklandı: Fenomenler çok üzülecek
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Nepal hükümeti, TikTok'u yasaklama kararını, ülkede geçerli olan yeni sosyal medya düzenlemesiyle uyumlu bir şekilde almıştır.

Nepal'deki bu düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarına sahip şirketlerin ülkede irtibat ofisi açma veya yetkili bir temsilci atama zorunluluğu getirilmiş ve ilgili sosyal medya platformunu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı'na kaydetme şartı getirilmiştir. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde bu şartları sağlamayan sosyal medya platformları yasaklanmaktadır.

tiktok

Nepal hükümeti, TikTok'u yasaklama kararını, platformun "ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle alarak, ifade özgürlüğüne vurgu yapmıştır. Hükümetin yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü temel bir hak olmasına rağmen, toplumun önemli bir kesimi TikTok'un nefret söylemini teşvik ettiğine inanmakta ve son 4 yıl içinde platformda 1647 siber suç vakasının raporlandığı belirtilmektedir."

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