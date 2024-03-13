Bist 100
9.000,66 0%
DOLAR
32,1 0,14%
EURO
35,16 0,28%
ALTIN
2.221,64 0,33%

TikTok sonunda Instagram'a rakip oluyor

Gelen son bilgilere göre TikTok, Instagram'a benzeyen bir uygulama açma planı yapıyor. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:47
TikTok sonunda Instagram'a rakip oluyor

Yeni bir sızıntıda, TikTok platformunun kısa süre içinde Instagram benzeri bir uygulamayı başlatmaya hazırlandığını gösterdi. TikTok Photos adı verilen uygulama, kullanıcıların fotoğrafları diledikleri gibi paylaşmalarına olanak tanıyor.

Ayrıca platformda halihazırda üye olan kullanıcılar, ek bir üyelik açmadan mevcut hesaplarını açılacak olan yeni uygulamaya bağlayabiliyor. Uygulama ilk etapta Android ve iOS'ta kullanıma sunulacak.

TikTok Instagram'a rakip mi geliştiriyor?

TikTok sonunda Instagram'a rakip oluyor

TikTok'un güncellenen verilerine erişen bazı kişiler, şu anda tasarım aşamasında olan uygulamayla ilgili önemli bilgiler öğrendi. Firmanın tanıtım için yeni bir slogan ve özel logo hazırladığı ortaya çıktı ve bu durum hayranlar arasında ise heyecan yarattı.

Ancak bu platformun nasıl çalışacağı ve Instagram'a hangi yönlerden benzerlik göstereceği henüz bilinmemekte. TikTok kısmen fotoğrafları paylaşma işlevselliği sunuyor ancak fotoğraf uygulaması bu alana daha da fazla odaklanmak istiyor.

Aslında firmanın böyle bir yenilik yapabileceği bir süredir konuşuluyordu. Ancak uygulamanın resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

ABD'de kalıcı olarak kaldırılacağı söylenen platformun son hamlesi, birçok kullanıcı tarafından toparlanma girişimi olarak tanımlanıyor. Instagram yönetiminin ise bu girişime nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak.

İLGİLİ HABERLER

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sadece 100 dolara vivo Y03 satışı başlıyor
2
Windows'un o sürümü için son tarih yaklaştı
3
TikTok sonunda Instagram'a rakip oluyor
4
WhatsApp'ta sabit mesajlara bomba özellik geliyor
5
Windows 11 ile telefondaki fotoğrafları düzenlemek mümkün olacak
6
Apple'ın en hızlı cihazlarında şaşırtan liste!
7
Oppo'nun bu modelleri Android 15 güncellemesi alacak

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Ramazan destekleri elden teslim ediliyor! Gıda alışveriş kartı veriliyor

Uzun kirpiklerin formülü bundaymış! 5 gece sürünce ok gibi uzatıyor

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor