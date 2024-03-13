TikTok sonunda Instagram'a rakip oluyor

Yeni bir sızıntıda, TikTok platformunun kısa süre içinde Instagram benzeri bir uygulamayı başlatmaya hazırlandığını gösterdi. TikTok Photos adı verilen uygulama, kullanıcıların fotoğrafları diledikleri gibi paylaşmalarına olanak tanıyor.

Ayrıca platformda halihazırda üye olan kullanıcılar, ek bir üyelik açmadan mevcut hesaplarını açılacak olan yeni uygulamaya bağlayabiliyor. Uygulama ilk etapta Android ve iOS'ta kullanıma sunulacak.

TikTok Instagram'a rakip mi geliştiriyor?





TikTok'un güncellenen verilerine erişen bazı kişiler, şu anda tasarım aşamasında olan uygulamayla ilgili önemli bilgiler öğrendi. Firmanın tanıtım için yeni bir slogan ve özel logo hazırladığı ortaya çıktı ve bu durum hayranlar arasında ise heyecan yarattı.

Ancak bu platformun nasıl çalışacağı ve Instagram'a hangi yönlerden benzerlik göstereceği henüz bilinmemekte. TikTok kısmen fotoğrafları paylaşma işlevselliği sunuyor ancak fotoğraf uygulaması bu alana daha da fazla odaklanmak istiyor.

Aslında firmanın böyle bir yenilik yapabileceği bir süredir konuşuluyordu. Ancak uygulamanın resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

ABD'de kalıcı olarak kaldırılacağı söylenen platformun son hamlesi, birçok kullanıcı tarafından toparlanma girişimi olarak tanımlanıyor. Instagram yönetiminin ise bu girişime nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak.