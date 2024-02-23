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TikTok’u küresel bir dev haline getiren üst düzey bir yönetici şirketten ayrıldı!

TikTok’un sektörde bir güç haline gelmesine yardımcı olan üst düzey bir TikTok müzik yöneticisi şirketten ayrıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 17:36
TikTok’u küresel bir dev haline getiren üst düzey bir yönetici şirketten ayrıldı!

TikTok'un Küresel Müzik Ortaklıkları ve Programlama Başkanı Paul Hourican, şirketten ayrıldığını açıkladı. Hourican, TikTok'a yaklaşık 4.5 yıl önce Londra'da şirketin İngiltere müzik operasyonlarını yöneten bir yönetici olarak katılmıştı. Hourican, yöneticilikten müzik ekibinde küresel bir liderlik pozisyonuna genişlemeden önce Avrupa müzik operasyonlarını denetleyen bir role geçiş yaptı.

Yönetici, küresel rolünde şirketin aralık ayındaki "TikTok In The Mix" canlı konser etkinliği gibi müzik girişimlerini yönetirken, sanatçı doğrulama araç kiti gibi sanatçılara yönelik müzik özelliklerini kullanıma sunmak için ürün ekipleriyle birlikte çalıştı.

tiktok

HOURİCAN, TİKTOK’UN MÜZİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ ELDE ETMESİNE KATKI SAĞLADI

TikTok, Hourican'ın şirketteki görev süresi boyunca müzik sektörüne büyük bir giriş yaptı ve SiriusXM'de içerik üretici tarafından barındırılan bir radyo istasyonu, 5 ülkede bir müzik akışı uygulaması ve SoundOn adlı bir sanatçı hizmetleri kolu başlattı. Şirket, son zamanlarda Universal Music Group ile şarkı lisanslama konusunda mücadele ederken müzik alanındaki etkisini de artırıyor.

Ayrılışını LinkedIn'de duyuran Hourican, sanatçı hizmetleri kolu SoundOn'un "beyaz tahtadaki bir taslaktan tam ürün lansmanına" taşınmasına yardımcı olduğunu ve aynı zamanda ismine de katkıda bulunduğunu söyledi.

Hourican, yaptığı açıklamada, "4.5 harika yılın ardından ve bir ömür boyu sürecek anılar ve başarılarla TikTok'tan ayrılma kararı aldım ve gelecekte beni nelerin beklediği konusunda heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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