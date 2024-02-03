Tim Cook açıkladı! iOS 18’e yapay zekâ gelecek!

Apple'ın CEO’su Tim Cook, ChatGPT gibi üretken yapay zekâ özelliklerinin iOS 18'e geleceğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda da iOS ve Siri'nin GenAI özelliklerine sahip olması beklenen pek çok başka rapor da benzer iddialarda bulunmuştu.

Apple, 2023’teki Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC)veya geçen yılki iPhone 15 lansman etkinlikleri sırasında yapay zekâdan bahsetmekten bile kaçındı. Bunlar, herkesin yapay zekâya odaklandığı bir dönemde gerçekleşti.

Bu durum, Apple'ın ürünlerinde yapay zekâyı kullanmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü kullanıyor ve iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro çipleri giderek daha sofistike hale gelen NPU çekirdeklerine sahip.

Bunlar, Apple ürünlerindeki makine öğrenimi (ML) özelliklerini yöneten Neural Engine'e güç veriyor. Ayrıca bu yapay zekâ, fotoğraflardaki nesneleri tanıma, cihaz üzerinde dil çevirisi yapma ve metinleri otomatik düzeltme gibi telefonda çeşitli deneyimleri güçlendirmek için kullanıcı için çalışıyor.

Öte yandan, iPhone ve Apple'ın tüm bilgisayarları yerleşik üretken yapay zekâ özelliklerinden yoksun olduğu biliniyor.





AYRINTILAR BU YIL İÇİNDE AÇIKLANACAK

Tim Cook, kazanç görüşmesi sırasında iOS 18'den doğrudan bahsetmese de yapay zekâya iki kez değinerek yaklaşan duyuruları işaret etti. Cook, Apple'ın yapay zekâ konusunda "çok fazla zaman ve çaba" harcayacağını ve ayrıntıların bu yıl içinde açıklanacağını söyledi.

Apple CEO'su, daha sonra görüşme sırasında üretken yapay zekâ ile ilgili sorulara yanıt verdi. Apple'ın yeni ürünleri hazır olmadan duyurmasının tipik bir durum olmadığını söyledi. Ancak Apple'ın "inanılmaz derecede heyecan duydukları" bazı çalışmaları olduğunu söyledi.

Cook, şunları söyledi: “Odak noktanız olduğunu tahmin ettiğim üretken yapay zekâ açısından, daha önce de belirttiğim gibi şirket içinde devam eden çok sayıda çalışmamız var.

Bizim yöntemimiz her zaman iş yapmak, sonra da iş hakkında konuşmak ve kendimizi ön plana çıkarmamak olmuştur. Bu yüzden bu konuda da aynı şeyi yapacağız. Ancak bu yılın ilerleyen dönemlerinde bahsedeceğimiz ve bizi son derece heyecanlandıran bazı işlerimiz var.”

iOS 18’e yapay zekâ teknolojisinin geleceğini açıklayan Cook, milyonlarca kullanıcıyı çok heyecanlandıran gelişmelerin yakında olduğunu belirtti.