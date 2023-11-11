Tıp ve teknolojide devrim: Dünyada ilk kez göz nakli yapıldı

Dünyanın ilk göz nakli yapılan kişi tarihe girdi. İşte ameliyatın detayları...

Tıp ve teknolojide devrim: Dünyada ilk kez göz nakli yapıldı
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TIP DÜNYASINDA BİR İLK: İLK GÖZ NAKLİ YAPILDI

ABD'de, iş yerinde çalışırken elektrik akımına kapılan ve sol gözünü kaybeden bir kişi tıp dünyasındaki bir ilk gerçekleştirilerek göz nakli odu. 

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Dünya da ilk kez gerçekleştirilen ve tıp dünyasında önemi bir adım olan bu gelişme ile nakil yapılan kişi yeniden görebilecek. Doktorlar bu nakilin ilk defa gerçekleştirildiğini ve gözün tekrar görüp göremeyeceklerini zamanla belli olacağını ifade ettiler. Ancak göz e kan akışının olması ise olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

ABD'deki New York Üniversitesi'nde, iş kazasında sol gözünü kaybeden ve dünyada ilk göz nakli ile bir ilke imza attılar. 27 Mayıs'ta yaklaşık olarak 21 saat süren ameliyatta 140 tan fazla sağlık çalışanı yer aldı.

İş yerinde geçirdiği kaza ile 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapılan 46 yaşındaki Aaron James yapılan göz nakli ile yeniden görebilecek. Hasta ise ilk göz nakli yapılan kişi olarak tarihe geçti.

DÜNYA DA İLK KEZ YAPILDI

Göz nakli yapılan kişinin yeniden görüp göremeyeceği henüz kesinlik kazanmasa da retinaya kan akışının olduğu bildirildi. Ameliyata giren doktorlar görme yetisinin tekrardan kazanmasının düşük bir ihtimal olduğu belirtilirken ameliyatın estetik açıdan başarılı olduğu belirtildi.

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