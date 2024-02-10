Toyota üç sıralı elektrikli SUV aracını tanıttı!

Toyota, Prius ile hibrit şarjına öncülük ederken, Toyota elektrikli otomobil üretiminde daha az boy gösterdi. Fakat Toyota'nın Kentucky'deki tesisi için elektrikli otomobillere fokuslanan 1,3 milyar dolar değerinde bir yatırım daha gerçekleştireceğini açıklamasıyla bu durumun geçmişte kalacağı düşünülüyor. Toyota, özellikle ABD'li kullanıcıların kullanımına sunulacak üç sıralı yeni bir elektrikli otomobil üretiyor.

Toyota'nın Kentucky operasyonu, yaklaşık 9 bin 400 personeliyle en önemli tesisi olarak biliniyor. Toyota Kentucky Başkanı Kerry Creech, "Bugünkü duyuru, otomobil elektrifikasyonu ve Amerika operasyonlarımıza daha fazla tekrar yatırım yapma hususundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Ekip arkadaşlarımızın jenerasyonları bu fırsatın hazırlanmasını sağladı ve Toyota olarak kim olduğumuza sadık kalarak ve gelecek jenerasyonlar için insanlarımıza öncelik vererek geleceğe öncülük etmeyi sürdüreceğiz” dedi.





TOYOTA YÜKSEK HIZLI ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI ÜRETECEK

Toyota'nın yatırıma ilişkin yalnızca kısaca söz ettiği üç sıralı elektrikli araca yönelik şimdiye kadar çok az şey biliniyor. Ayrıca, Toyota’nın bu sene Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanan Urban SUV konseptinin önceki duyurusunu izliyor.

1.3 milyar dolar değerindeki yatırım aynı zamanda Kentucky fabrikasında bir pil paketi montaj hattı geliştirmeye ilişkin olacak. Toyota'nın pil üretimi konusunda büyük planları bulunuyor. Daha önce 2026 ve sonrası konusunda daha yüksek performans ve düşük maliyete odaklanan üç pil serisini duyurmuştu. Toyota, aynı zamanda bir elektrikli aracı 10 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj etme potansiyeline sahip ilk katı hal aküleri üzerinde çalışıyor. Toyota'nın bZ4X elektrikli aracının bunu gerçekleştirmesi şimdilik 32 dakika sürüyor.