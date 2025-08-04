TrNext Projesi, Gençlerin Teknolojik Vizyonunu Geliştiriyor

TrNext ile Teknoloji Altyapısı Oluşturuluyor

Gençlik düşünce kuruluşu TrNext, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında hayata geçirilen önemli bir projedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) koordinatörlüğünde yürütülen bu projeyle, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak hedefleniyor.

Rektör Yılmaz: "Gençler Bizim Geleceğimiz"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, projenin amacının ülkenin teknoloji temelli kalkınma vizyonuna gençlerin aktif katılımını sağlamak olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu süreçte gençlerin yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda fikir geliştiren, çözüm öneren ve politikaya yön veren bir konuma taşınması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gelecek Vizyonu: Dijital Dönüşüm ve İnovasyon

Yılmaz, TrNext projesinin gençlerin dijital dönüşüm, yapay zeka, veri politikaları ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda çözüm modelleri oluşturacaklarını belirtti. "Gençlerimizi bu alanda düşünmeye yönlendirilmesi sağlanacak," dedi.

TrNext: Gençliği Güçlendiren Bir Platform

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Selim Hartomacıoğlu, TrNext'in Türkiye'de gençlerin odak noktası olduğu, teknoloji ve inovasyon konularında düşünce üreten ilk platformlardan biri olduğunu açıkladı. Hartomacıoğlu, "Bu proje, yalnızca bir girişim değil, bağımsız ve sürdürülebilir bir yapı oluşturarak gençlerin gelecek stratejilerinde yer almasını sağlamayı hedefliyor," dedi.

Teknolojinin Geleceğini Gençler Belirleyecek

İlerleyen süreçte, TrNext ile gençler, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna somut katkılar sunabilecek ve yalnızca üretimden değil, düşünsel derinlikten de destekler sağlayarak teknoloji odaklı kalkınma modelini güçlendirecekler.

Sonuç olarak, TrNext projeleri, gençlerin düşünce üretme becerilerini geliştirerek, Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol oynamalarına imkan tanıyacaktır.

Gençlerin teknoloji, dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında düşünce üretmesini, politika geliştirmesini ve karar alma süreçlerine aktif katılımını teşvik eden "TrNext - Türkiye'nin Teknoloji Temelli Gelişimi İçin Yeni Nesil Düşünce Ekosistemi Projesi" Erasmus+ Gençlik Programı'na kabul edilerek hayata geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, açıklamalarda bulundu.