TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Gerçekleştirildi

TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen "32. Bilim Olimpiyatları" ödül töreninde, gençlerin bilimsel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti. Tören, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Ödül töreninde, 2024 yılında ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden öğrencilere madalya ve plaketleri takdim edildi. Gönüllü, burada yaptığı konuşmada, “Bilim olimpiyatlarımızla gençlerimizin bilimsel gelişimine katkı sağlıyor, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarına imkan tanıyoruz” dedi.

Gönüllü, ayrıca Antalya'da ulusal bilim olimpiyatlarında madalya kazanan 225 öğrenci ve uluslararası olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden 54 genç ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başarılar ve Gelecek Hedefleri

2024 yılı itibarıyla uluslararası platformda 17 altın, 31 gümüş ve 25 bronz madalya kazandıklarını ifade eden Gönüllü, “1978 yılından beri katıldığımız uluslararası olimpiyatlarda elde ettiğimiz altın madalya sayısında rekor kırdık” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu yıl öğretmenlere yönelik yenilikçi eğitim modeli geliştirdiklerini ve 172 öğretmene eğitim verdiklerini açıkladı.

Yeni Branşlar ve Eğitim Fırsatları

Gönüllü, geçen yıl coğrafya dalını bilim olimpiyatlarına eklediklerini ve uluslararası coğrafya olimpiyatlarında Türkiye'nin temsil edilme imkanını genişlettiklerini belirtti. “17 Mayıs'ta Türkiye'de ve KKTC'de yapılacak birinci aşama sınavına çalışmalarını bekliyoruz” dedi.

TÜBİTAK Başkanı’ndan Destek Açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bugünün gençlerinin yüzünde geleceğin bilim insanlarını görüyoruz. Uluslararası yarışmalara seçilecek arkadaşlarımız var ve onlardan da madalya bekliyoruz. Buraya katılmak çok önemli” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Bilim Olimpiyatlarının Aşamaları

TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim olimpiyatları etkinliği, 18 Mayıs 2024'te 81 il merkezi ve KKTC'de eş zamanlı yapılan birinci aşama sınavı ile başladı. 14,188 öğrenci başvuruda bulundu ve 515 öğrenci ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı. Ankara'da 14-20 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci aşama sınavı sonucunda 225 öğrenci madalya kazandı.

Madalya kazanan öğrenciler, 25 Ocak-8 Şubat 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Kış Okulu kapsamında uluslararası ve bölgesel olimpiyatlara hazırlanacak. 32. Bilim Olimpiyatları ödül töreninde, başarı gösteren öğrenciler ödüllerini aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "32. Bilim Olimpiyatları"nın ödül töreni, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü (sağ 2) ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın (sağda) yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "32. Bilim Olimpiyatları"nın ödül töreni, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü (sağ 2) ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın (sağda) yer aldı.