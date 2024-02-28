Tumblr’ın yapay zekâyı eğitmek için kullanıcı verilerini sattığı ortaya çıktı!

404 Media, WordPress ve Tumblr'ın sahibi olan Auttomatic şirketinin, OpenAI ve Midjourney'i eğitmeye yardımcı olmak için sitelerinden veri sağlamak üzere bir anlaşma yaptığını bildirdi.

Konuya ilişkin paylaşılan bir blog yazısı, Auttomatic'in sitelerinin şu anda yapay zekâ tarayıcılarını engellediğini, ancak yapay zekâ şirketleriyle veri paylaşmaya başladıklarında, gelecekte bunu yapmaktan vazgeçme seçeneği sunacaklarını ifade ediyor. Söz konusu yazıda, "Planları topluluğumuzun önem verdiği atıf, devre dışı bırakma ve kontrol konularıyla uyumlu olduğu sürece belirli yapay zekâ şirketleriyle de doğrudan çalışıyoruz. Ortaklıklarımız tüm devre dışı bırakma ayarlarına saygı gösterecektir” deniyor.





MÜHENDİSLER 2014-2023 ARASI GÖNDERİLERİ DERLEMEKLE GÖREVLENDİRİLDİ

404 Media'nın raporunda, Auttomatic çalışanlarının, mühendislerin 2014'ten 2023'e kadar olan gönderileri derlemekle görevlendirildiklerine, ancak 404'ün haberine göre bazı hatalar yaptıklarını anlatan dahili mesajlarına yer verildi. Haberde, çalışanların silinmiş veya askıya alınmış bloglardaki gönderileri, herkese açık bloglardaki özel gönderileri ve "Sor" işlevinden gelen özel yanıtları dahil ettiği belirtildi.

En önemlisi, bunları içermemeleri gerektiği halde NSFW veya "olgun" olarak işaretlenmiş içerikleri de içeriyorlardı. Tumblr 2018'de pornografi ve çıplaklığı yasaklasa da 2022'de bu kuralları esneterek erotizme izin vermiş, ancak yine de cinsel içerikli görüntülere izin vermemişti.