Bist 100
9.156,39 0%
DOLAR
31,19 0,14%
EURO
33,79 -0,05%
ALTIN
2.031,1 0,41%

Tumblr’ın yapay zekâyı eğitmek için kullanıcı verilerini sattığı ortaya çıktı!

Ünlü sosyal medya platformu Tumblr’ın yapay zekâ teknolojisini eğitmek amacıyla kullanıcı verilerini satışa çıkardığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 28.02.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:42
Tumblr’ın yapay zekâyı eğitmek için kullanıcı verilerini sattığı ortaya çıktı!

404 Media, WordPress ve Tumblr'ın sahibi olan Auttomatic şirketinin, OpenAI ve Midjourney'i eğitmeye yardımcı olmak için sitelerinden veri sağlamak üzere bir anlaşma yaptığını bildirdi.

Konuya ilişkin paylaşılan bir blog yazısı, Auttomatic'in sitelerinin şu anda yapay zekâ tarayıcılarını engellediğini, ancak yapay zekâ şirketleriyle veri paylaşmaya başladıklarında, gelecekte bunu yapmaktan vazgeçme seçeneği sunacaklarını ifade ediyor. Söz konusu yazıda, "Planları topluluğumuzun önem verdiği atıf, devre dışı bırakma ve kontrol konularıyla uyumlu olduğu sürece belirli yapay zekâ şirketleriyle de doğrudan çalışıyoruz. Ortaklıklarımız tüm devre dışı bırakma ayarlarına saygı gösterecektir” deniyor.

tumblr

MÜHENDİSLER 2014-2023 ARASI GÖNDERİLERİ DERLEMEKLE GÖREVLENDİRİLDİ

404 Media'nın raporunda, Auttomatic çalışanlarının, mühendislerin 2014'ten 2023'e kadar olan gönderileri derlemekle görevlendirildiklerine, ancak 404'ün haberine göre bazı hatalar yaptıklarını anlatan dahili mesajlarına yer verildi. Haberde, çalışanların silinmiş veya askıya alınmış bloglardaki gönderileri, herkese açık bloglardaki özel gönderileri ve "Sor" işlevinden gelen özel yanıtları dahil ettiği belirtildi.

En önemlisi, bunları içermemeleri gerektiği halde NSFW veya "olgun" olarak işaretlenmiş içerikleri de içeriyorlardı. Tumblr 2018'de pornografi ve çıplaklığı yasaklasa da 2022'de bu kuralları esneterek erotizme izin vermiş, ancak yine de cinsel içerikli görüntülere izin vermemişti.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek

Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek

Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Limonun Şaşırtıcı Özelliği! Alnınıza ve Ensenize Sürünce Bakın Neler Oluyor?

Limonun Şaşırtıcı Özelliği! Alnınıza ve Ensenize Sürünce Bakın Neler Oluyor?

Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tumblr’ın yapay zekâyı eğitmek için kullanıcı verilerini sattığı ortaya çıktı!
2
Şarjı en az 100 gün giden muhteşem telefon!
3
Oyun laptopu Redmi G Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu
4
Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24'e alternatif olarak geliyor
5
PlayStation kullanıcılarına güvenlik uyarısı
6
iPhone 16 Pro'nun ilginç kamera tasarımı sızdırıldı
7
Superhuman insanların işlerini yapması için yapay zekâyı kullanacak!

Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Limonun Şaşırtıcı Özelliği! Alnınıza ve Ensenize Sürünce Bakın Neler Oluyor?

A101 herkesi şaşkına çevirecek! "Bunu da mı yapıyor" dedirten kampanya da yetişen ev sahibi oluyor

Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek

Kelebeklerin Gizli Mesajı! Seçtiğiniz Kelebeğe Göre Karakterinizin En Belirgin Özelliğinizi Ortaya Çıkarıyor!

8000 personel alımı için son şans! İşi olmayanlara dolgun maaşlı iş kapısı açıldı

Yay burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Son dakika bayram ikramiyesi güncellemesi! Yüzde 300 zamlandı!

6.900 TL teminat bedelini yatırırsanız devasa büyüklükteki tarlayı sudan ucuza satın alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

2.500 TL’ye 4.969,82 metrekarelik araziyi kiralayabileceksiniz! Milli Emlak’tan KDV’siz fırsat duyuruldu