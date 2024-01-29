Türk astronot Alper Gezeravcı 6'ncı deneyini gerçekleştirdi

Türk astronot Alper Gezeravcı uzay çalışmalarına devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Türk astronot Alper Gezeravcı 6'ncı deneyini gerçekleştirdi
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Alper Gezeravcı uzaydaki hedeflediği 13 deneyden 6 tanesini gerçekleştirdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPER GEZERAVCI 6. ÇALIŞMASINI TAMAMLADI

Türkiye Uzay Ajansı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı çalışmaların 6 tanesi tamamlandı. Nişantaşı Üniversitesi Oğuzhan Aydemir tarafından yöneticiliği yapılan projede yapay zeka desteğiyle verilmiş havanın oksijen seviyesi hesaplanıyor ve düşük yer çekiminin etken olduğu farklılık ve rahatsızlıkların tamamlanması amaçlanıyor. 

alper gezeravcı 6 çalışmasını tamamladı

Alper Gezeravcı deneyle birlikte 13 tane çalışmasından 6 tanesini yapmış oldu. Oksijen Satürasyonu ile ilgili proje şu şekilde tanımlanıyor; 'Hastalıkların tedavisinde erken teşhisin önemi hayatidir. Yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayıp düşük yer çekiminin neden olduğu farklılık ve rahatsızlıkların tamamlanması hedefleniyor.' 

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