Uraloğlu: Türksat kanal sayısı 2025'te 532'ye ulaştı — Küresel yayıncılıkta rekor

Türksat uydularında yayın yapan TV kanal sayısı 2025 sonu itibarıyla 532'ye çıktı. Türksat 6A ile küresel kapsama ve ihracatta önemli artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanal sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdığını açıkladı.

Küresel kapsama ve Türksat 6A

Bakan Uraloğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile birlikte Türksat'ın 6 aktif uydu'ya ulaştığını ve bunun kurumun küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline gelmesini sağladığını ifade etti. Türksat uydularının artık 110’u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, Türksat 6A ile kapsama alanının dünyanın en uzak noktalarına taşındığını ve Türksat'ın yalnızca bir uydu operatörü olmaktan çıkarak tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası hâline geldiğini belirtti.

Ticari hizmetler ve teknoloji diplomasisi

Bakan, Dubai merkezli firma ile yapılan sözleşme kapsamında Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunulmaya başlandığını, ardından Sri Lanka platformu Freesat Lanka'nın 50 kanal'ının sisteme dahil edildiğini söyledi. Bu projelerin ülkeye yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasisinin somut sonuçları olduğunu vurguladı.

Yabancı kanal artışı ve yıllık rekor

Uraloğlu, yabancı menşeli kanal sayısının 2020 yılı sonunda 114 iken son 5 yılda yüzde 50 artışla 171'e çıktığını belirtti. Ayrıca, 2020 yılında 431 olan kanal sayımız, 2025 yılı sonu itibarıyla 532’ye ulaştı bilgisini paylaşarak, sadece son bir yılda kanal sayısında yüzde 20 artış sağlandığını ve bunun Türksat tarihindeki en yüksek yıllık artış olduğunu kaydetti.

Vizyon ve hizmet kalitesi

Bakan Uraloğlu, Türksat uydularının ileri teknoloji ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için güvenilir bir liman olmaya devam edeceğini vurguladı ve Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşmede uzay çağının öncüsü olma vizyonunu her geçen gün daha da ileri taşıdığını ifade etti.

