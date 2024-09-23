Türk Savunma Sanayisi ADEX 2024 Fuarı'nda Rekor ile Temsil Edilecek

Türk Savunma Sanayisi ADEX 2024 Fuarı'nda Yerini Alıyor

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketleri, 24-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (ADEX 2024) ürünlerini sergileyecek.

Şampiyon Ülke: Türkiye

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ADEX 2024, 5. kez gerçekleştiriliyor ve bu yıl Türkiye, en fazla firma ile katılan ülke unvanını elde edecek. Bakü Expo Center'da düzenlenecek fuar, Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonların katılımına ev sahipliği yapacak.

Fuarın Amaçları

ADEX 2024, 26 Eylül'e kadar sürecek ve dünyanın önde gelen savunma ekipmanları üreticilerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve diğer üst düzey askeri yetkililerle buluşturmayı hedefliyor.

Bu yıl, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türk savunma sanayisi firmaları Bakü Expo Center'da 50 firma ile 3 bin 500 metrekareyi aşan bir alanla katılım sağlayacak. Fuarda, katılımcılar Türk firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemlerle tanışma fırsatı bulacak.

Geçmiş Yılın İstatistikleri

Ayrıca, önceki düzenlenen ADEX 2022'de 208'den fazla savunma teçhizatı ve silah üretimi yapan şirkete ev sahipliği yapılmış, 33 uluslararası delegasyon ve 8,967 ziyaretçi katılım göstermişti.