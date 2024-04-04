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Türk Telekom abonelik ücretlerine zam yaptı

Türk Telekom, iletişim sektörünün öncü isimlerinden biri olarak, fiber internet abonelerine yönelik fiyat politikasında değişikliğe gitti. Son gelen bilgilere göre, şirketin fiber abonelere sağladığı modemlerin kira bedelleri artık yükseldi. Bu yeni düzenleme, müşterilerinin karşısına fiyat artışı olarak yansıdı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.04.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 19:09
Türk Telekom abonelik ücretlerine zam yaptı

Türk Telekom, Türkiye'nin önde gelen iletişim şirketlerinden biri olarak, fiber internet abonelerinin modem kiralama ücretlerinde ani bir artış yaparak gündemde yerini aldı. Şirketin yeni fiyat politikası doğrultusunda, fiber abonelere sağlanan modemlerin kira bedeli, önceki rakamlara göre önemli bir yükseliş kaydetti. Bu değişiklikle birlikte, aboneler modem kiralama hizmeti için daha yüksek miktarda ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Türk Telekom'un önceki fiyat politikasında, fiber abonelerine sağlanan modemlerin kira bedeli 7.69 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Ancak, 1 Nisan 2024 tarihli yeni kararla birlikte, bu rakamın 34,88 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla güncellendiği duyuruldu. Şirket tarafından kullanıcılara gönderilen mail içeriği, değişikliğin detaylarını içeriyor ve aşağıdaki gibi belirtiliyor:


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1 Nisan 2024 tarihinden itibaren, FTTTH şebekede toptan seviyede sunulan Ev Ağ Geçitlerinin (HGW) aylık kullanım ücretlerinde değişiklik yapıldı. Yeni tarifeler, ev kullanıcıları için sunulan WiFi teknolojilerini yansıtıyor.

Ev Ağ Geçitleri (HGW) Aylık Kullanım Ücretleri:

Wi-Fi 5 Teknolojisini Desteklemeyen HGW'ler: 34,88 Türk Lirası

Wi-Fi 5 İle Donatılmış HGW'ler: 34,88 Türk Lirası

Wi-Fi 6 İle Donatılmış HGW'ler: 40,71 Türk Lirası

Türk Telekom, fiber abonelerine sağladığı modemlerin kiralama ücretlerinde önemli bir artışı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, artık fiber abonelerinin modem kiralama ücreti eski fiyatların üzerinde olacak. Bu değişiklik, Türk Telekom'un hizmet politikasındaki güncellemeler çerçevesinde gerçekleştirildi.

Şirketin bu kararı, hizmet kalitesini artırmak ve altyapı yatırımlarını sürdürebilmek adına alınan bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle rekabetçi piyasa koşullarına uyum sağlama amacıyla yapılan bu zamın, şirketin gelecekteki projelerini ve yatırımlarını destekleyeceği belirtiliyor.

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