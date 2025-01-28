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Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası Kocaeli'de Başladı

Kocaeli'de başlayan etkinlikte Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel işbirlikleri ve inovasyon fırsatları masaya yatırılıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:23
Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası Kocaeli'de Başladı

Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası Kocaeli'de Başladı

Kocaeli, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası" etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde başlayarak 3 gün sürecek.

Bilim Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Etkinlik kapsamında, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın başkanlığında "Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi. Prof. Dr. Aydın, iki ülke arasındaki bilimsel ortaklıkların önemine dikkat çekerek, bu etkinliğin gelecekte yeni işbirlikleri için fırsatlar yaratacağını ifade etti.

İşbirliği Önerileri ve Stratejik Alanlar

Prof. Dr. Aydın, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki bilimsel işbirliğinin tarih boyunca güçlendiğini ve Katip Çelebi-Newton Fonu kapsamındaki başarılı projelere vurgu yaptı. Bilim Komisyonu'nda tartışılan önerilerin, yapay zeka, kuantum teknolojileri, bilişim, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve sürdürülebilir enerji gibi öncelikli alanlarda ortak projeleri teşvik edeceğini bildirdi.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'in Açıklamaları

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Morris, "Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Komisyonu"nu resmi olarak açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Morris, bilim ve inovasyon işbirliklerinin yüceltilmesi ve yeni fırsatlar yaratılması umudunu paylaştı. Ayrıca, iki ülke arasındaki mevcut güçlü bilimsel işbirliğini geliştirmek için fırsatlar oluşturacaklarını belirtirken, TÜBİTAK'a olan teşekkürlerini de iletti.

Çeşitli Ziyaretler ve Ele Alınacak Konular

Etkinlik çerçevesinde, Birleşik Krallık'tan gelen araştırmacılar ve yetkililerin Türkiye'nin ileri araştırma altyapılarını ziyaret etmesi bekleniyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi gibi öncü araştırma merkezlerine ek olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi gibi prestijli akademik kurumlar da ziyaret edilecek.

Etkinlik boyunca sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda inovasyonun yönü, uluslararası fonlama programlarında iyi uygulama örnekleri ve Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki işbirliği fırsatları gibi önemli konular masaya yatırılacak.

Kocaeli, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğini güçlendirmek...

Kocaeli, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris (ortada) ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın (sağda) yer aldı.

Kocaeli, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğini güçlendirmek...

Kocaeli, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris (ortada) ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın (sağda) yer aldı.

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