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Türkiye'den Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda Gümüş Madalya

Kadir Kaan Erbaş, 56. Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak bilim insanı olma yolunda önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:08
Türkiye'den Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda Gümüş Madalya

Kimya Olimpiyatlarından Gümüş Madalya İle Döndü

Suudi Arabistan'da düzenlenen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türk öğrenci Kadir Kaan Erbaş gümüş madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Bilim Yolunda Kararlı Adımlar

19 yaşındaki Erbaş, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak, eğitim hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Lise yıllarında kimyaya olan ilgisi sayesinde bilimsel kariyerine yön vermeye karar verdi. Danışman öğretmenlerinin destekleriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Olimpiyatları'na katılmaya başladı.

TÜBİTAK'ın Desteği ile Milli Takıma Seçildi

Erbaş, TÜBİTAK’ın düzenlediği eğitim kamplarına katılmanın ardından 2. aşama sınavında gösterdiği başarı ile Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme şansını elde etti. Riyad'da gerçekleştirilen olimpiyatlarda, milli takımda yer alan Kadir Kaan Erbaş ve Macit Arda Aydın gümüş madalya kazanırken, Kemal Özkırşehirli ve Mehmet Can Sankır bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilime Hizmet Etme Vizyonu

Erbaş, uluslararası alanda elde ettiği başarıdan duymuş olduğu gururu dile getirirken, bilim alanında gelecekte öncü çalışmalar yapmayı hedeflediğini belirtti. "Kimya alanında daha büyük şeyler yapabileceğimi göstermiş oluyorum" diyen Erbaş, çalışmalarının kendisine fırsatlar sunacağını düşündüğünü ifade etti.

Bakan Kacır'dan Tebrik Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medyadan yaptığı tebrik paylaşımının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Erbaş, "Bakan Kacır ve o dönemdeki TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu olimpiyatları destekliyor. Kimyada madalya kazanmış lise öğrencileri gelecekte çok daha iyi yerlere gelecek" şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Erbaş, uzun bir eğitim sürecinin kendisini beklediğini ve bu süreçte araştırmalarına devam ederek, Türkiye’ye dönmeyi planladığını ifade etti. Hedefinin, büyüdüğü topraklara katkı sağlamak ve insanlara fayda sunmak olduğunu belirtti. "Doktor olursam, öncü çalışmalar yaparak tedavi yöntemleri geliştirmek istiyorum" diyerek, hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya...

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya...

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya...

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya...

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya...

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya...

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya...

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya...

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

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