Türkiye Kuantum Teknolojisinde Lider Olma Yolunda

Türkiye, Kuantum Teknolojisinde Ön Planda

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, dünya genelinde kuantum teknolojileri alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, "Geleneksel işlemcilerden kuantum hesaplama sistemlerine geçişin eşiğindeyiz. Doğru zamanda bu yarışa katılabilirsek, öncü ülkelerden biri olabiliriz," dedi.

Kuantum Hackathon Yarışması

Tüzgen, bu yıl TEKNOFEST kapsamındaki Kuantum Hackathon Yarışması'nın gençleri kuantum teknolojisi üzerine teşvik etmek için düzenlendiğini belirtti. "Üniversite öğrencileri arasında bu alana ilgi duyan ve geleceğini kuantum üzerine kurgulayan gençler yetiştirmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Özel Sektör ve Genç Girişimciler

Tüzgen, ASELSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kuantum teknolojisi üzerine çalışmalar yürüttüğünü belirterek, özel sektörün gençleri bu yenilikçi alana yönlendirmesine katkı sağlamak istediklerini açıkladı.

Türkiye'nin Teknoloji Yarışlarındaki Başarıları

İHA ve SİHA alanlarında dünya çapında başarı elde eden Türkiye, Tüzgen'in ifadesine göre, otonom ve elektrikli araçlar gibi diğer teknolojilerde de rekabetçi bir konum elde etmeyi hedefliyor. "Kuantum teknolojileri de bu dönüşüm alanlarından biri," dedi.

Önemli İnsan Kaynağı Yetişimi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, kuantum teknolojisinin siber güvenlik, enerji ve sağlık alanlarındaki problemlere hızlı çözümler getirebileceğini vurguladı. "TEKNOFEST'le bu alanda yetkin gençler yetiştiriyoruz," diye belirtti.

Geleceğe Yatırım

Hıdır, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde kuantum teknolojileri merkezi kurulması kararı alındığını ve bu merkezlerin ülkemizde kritik teknoloji alanlarında önemli rol oynayacağını ifade etti. "Gençlerimiz bu merkezlerde yüksek yetkinlik kazanacak," dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında bu yıl ilk defa Kuantum Hackathon Yarışması düzenlendi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, kuantum alanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında bu yıl ilk defa Kuantum Hackathon Yarışması düzenlendi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, kuantum alanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında bu yıl ilk defa Kuantum Hackathon Yarışması düzenlendi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, kuantum alanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında bu yıl ilk defa Kuantum Hackathon Yarışması düzenlendi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, kuantum alanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında bu yıl ilk defa Kuantum Hackathon Yarışması düzenlendi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, kuantum alanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.