Türkiye'nin ilk astronotu o tarihte uzaya çıkacak

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın misyonu için büyük bir coşku hakim! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu tarihi uzay yolculuğuna dair detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yapılacak bu eşsiz yolculuk için geri sayım başladı.

Bakan Kacır, bu tarihi görevin sadece uzay bilimi çalışmalarında bir kilometre taşı olmakla kalmayıp aynı zamanda gelecek nesiller için büyük bir ilham kaynağı olacağını belirtti. Uzay macerası 1,5 gün sürecek ve mürettebatın 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması planlanıyor.





Bu benzersiz anı ölümsüzleştirmek adına Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve PTT, Alper Gezeravcı'nın Türk bayrağını taşıyacağı bu tarihi misyona özel bir hatıra pulu ve zarf tasarladı. Pul, tarihin derinliklerinden gelen 8 köşeli Selçuklu Yıldızı, Türkiye Uzay Ajansı logosu, Türk bayrağı ve ilk astronot Gezeravcı'nın siluetini içeriyor. Pulun çevresinde ise tarihteki 16 Türk Devleti'ne ithafen konumlanan 16 yıldız, bu benzersiz uzay yolculuğuna vurgu yapıyor. Gezeravcı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda ise, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor." ifadeleri dikkat çekiyor ve bu önemli anın yaklaştığını bir kez daha vurguluyor. Türkiye, bu tarihi adımı atmaya hazırlandığı bu heyecan verici dönemde, tüm ulus birlikte bu önemli olayı bekliyor.