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Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET hızla yol alıyor!

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in 79'uncu sortisini başarıyla tamamladığını ve Türk havacılığının gücüne güç katmaya devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:35
Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET hızla yol alıyor!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı'nın ilerleyişine dair önemli bilgiler sundu. Demiroğlu, HÜRJET'in 79'uncu uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini ve 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştığını açıkladı. Bu başarı, Türk havacılık sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

HÜRJET Projesi, Ağustos 2017'de başlatıldı ve tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor. Projenin hedefleri arasında, 2025 yılından itibaren her ay iki HÜRJET'in müşterilere teslim edilmesi bulunuyor. Aynı yıl içinde Türk Hava Kuvvetleri'ne de ilk teslimatların yapılması planlanıyor.

HÜRJET'in seri üretimi için karar, Ocak 2022'de Savunma Sanayii İcra Komitesinde alındı. Bu karar doğrultusunda, ilk etapta Türk Hava Kuvvetleri'ne 16 HÜRJET teslim edilecek. 

Tek motorlu ve tandem kokpitli olarak tasarlanan HÜRJET, modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol üstlenmek üzere geliştirildi. Uçak, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçuşları gibi çeşitli görevleri yerine getirebilecek kapasiteye sahip.

Yaklaşık 14 metre uzunluğa, 5 metre yüksekliğe ve 9,5 metre kanat açıklığına sahip olan HÜRJET, 1.4 mach hıza ulaşabilecek ve maksimum 45 bin feet irtifada uçuş yapabilecek. Uçakta, üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere toplamda 7 istasyon bulunuyor. Bu istasyonlara farklı faydalı yükler takılabilecek. HÜRJET, yaklaşık 3 tona kadar faydalı yük taşıyabilecek kapasitede.

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