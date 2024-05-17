Türkiye, Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi ile biyometrik verileri millileştiriyor

Emniyetteki biyometrik veriler milli yazılıma emanet

Türkiye, biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması için önemli bir adım daha attı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde kullanılmaya başlanan Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, yerli ve milli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.



HAVELSAN'ın açıklamasına göre, BİYOTEKSAN ürünü olan Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, saat 14.00 itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de devreye alındı. Bu sistem, parmak izi başta olmak üzere çeşitli biyometrik verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yönetilmesini sağlıyor.

Yerli ve milli olarak geliştirilen parmak izi tanıma sistemi, ilk olarak 26 Mart 2021'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde kullanılmaya başlanmıştı. Ardından 7 Ocak 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanılmaya başlandı.

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Projesi kapsamında, ilerleyen dönemlerde parmak izlerinin yanı sıra avuç içi, damar, yüz, iris, retina, ses gibi diğer biyometrik teknolojilerin de millileştirilmesi ve bu verilerin milli güvenlik altına alınması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı, HAVELSAN ve POLSAN arasında imzalanan protokol ile başlatılan Ulusal Biyometrik Veri Sistemi Projesi, Türkiye'nin biyometrik verileri millileştirme ve güvenliğini sağlama adına önemli bir adım olarak kaydediliyor.

Geliştirilen milli biyometrik sistemlerin, önümüzdeki dönemde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de kullanıma alınması hedefleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, biyometrik verilerin ulusal güvenliğini sağlama konusunda önemli bir adım atmış olsu.