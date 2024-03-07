Türkiye'ye 5G teknolojisinin ne zaman geleceği belli oldu

TÜRKİYE, 5G’YE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR. BAKAN AÇIKLADI…

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş için hazırlanıyor. Ulaştırma bakanı da bunun ile ilgili olarak tarih verdi. İşte ulaştırma bakanının konu hakkındaki görüşleri….





Türkiye uzun yıllardır 5G teknolojisine geçmeyi planlıyor. Bakanın açıklamalarına göre de buna az bir zaman kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G için neler söyledi. İşte tüm detaylar…

TÜRKİYE, GERİ SAYIMA BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye’nin 6. haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türkiye’nin yeni bir döneme gireceğinin altını çizdi. Uraloğlu 5G teknolojisine Türkiye’nin 2026 yılında gireceğini belirtti.

Türksat 6A uydusunun Haziran ayı itibari ile ABD’den fırlatılmasını planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu bu fırlatma sayesinde de Türkiye’nin haberleşme uydularının kamsam alanının son derec genişleyeceğini de ifade etti. Bununla beraber Ön Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın önemli bölümlerini de kapsayacak şekilde alanın genişleyeceği belirtildi.

Ulaştırma Bakanı ayrıca İstanbul Havalimanı’nda bazı bölgelerde deneysel amaçlı olarak da olarak 5G kullanılabildiğini sözlerine ekledi. 5G teknolojisi ile ilgili olarak da bir çok alanda başarılar sağlayacağını aktaran Bakan Uraloğlu bu teknoloji ile uzaktan ameliyat bile yapılabileceğini aktardı.