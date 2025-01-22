Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun Çevrimiçi Süreci Başladı

Türkiye-Yunanistan Hackathonu Çevrimiçi Süreci Başladı

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve iki ülke arasındaki kültürel ile teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Yunanistan Hackathonunun çevrimiçi süreci resmen başladı.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Bilişim Vadisi ve THE Athens Startup Business Incubator (Atina Startup İş Kuluçka Merkezi) tarafından düzenlenen etkinliğe seçilen 40 takım, yenilikçi projeler geliştirmek amacıyla birleştirilerek 20 takım oluşturuldu.

Kapsamlı bir eğitim sürecine katılan katılımcılar, fikir oluşturma, iş modeli hazırlama ve asansör konuşması teknikleri gibi kritik konularda destek alıyor. Ayrıca, iki ülkeden seçilen 20 deneyimli mentorün rehberliğinden yararlanma fırsatına sahipler.

Hackathonun Aşamaları

Hackathonun ilk aşamasında başarılı olan ekipler, 20-21 Şubat tarihlerinde Bilişim Vadisi Kocaeli Kampüsü'nde yarı finale katılacak. Bu aşamada başarılı olan 6 takım ise 26-27 Şubat tarihlerinde Atina'da gerçekleşecek finalde büyük ödül için projelerini sunacak.

Birinci takım 20 bin, ikinci takım 10 bin ve üçüncü takım 5 bin avro ödülle ödüllendirilecek. Ayrıca, ilk üç takım, Bilişim Vadisi veya Atina Startup İş Kuluçka Merkezi'nden 6 ay boyunca kuluçka desteğinden yararlanma fırsatı elde edecek.

Girişimcilik Ekosisteminin Güçlenmesine Katkı

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye-Yunanistan Hackathonu ile iki ülke girişimcilerini ortak platformda buluşturmayı ve akıllı şehirler, sürdürülebilir teknolojiler ile çevreci çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Tüzgen, etkinliğin yalnızca yenilikçi projelerin ortaya çıkmasını sağlamadığını, aynı zamanda uluslararası işbirliği ve teknoloji transferiyle girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine de katkı sağladığını ifade etti.

Hackathon, genç girişimciler için yaratıcı potansiyellerini ortaya koyma ve iki ülke arasındaki kültürel ile teknolojik bağları derinleştirme adına önemli bir fırsat sunuyor.

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun çevrimiçi süreci başladı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.