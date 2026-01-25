Türksat 6A Etkisi: Kanal Sayısı 2025'te 532'ye Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanal sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdığını açıkladı.

Küresel yayılma ve Türksat 6A

Bakan Uraloğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle birlikte Türksat'ın 6 aktif uydu'ya ulaştığını ve küresel ölçekte bir yayıncılık devi hâline geldiğini belirtti. Türksat uydularının 110'u aşkın ülke'de yaklaşık 5,5 milyar kişiye hitap ettiğini vurguladı. Uraloğlu, 'Türksat 6A ile birlikte kapsama alanımızı dünyanın en uzak noktalarına taşıdık' dedi.

Yabancı kanal artışı ve ihracat

Uraloğlu, Türksat'ın uluslararası güvenilirliğinin yurt dışı kanal sayısındaki artışla sabitlendiğine dikkat çekerek, 2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayısının son 5 yılda yüzde 50 artışla 171'e çıktığını söyledi. Bu gelişmenin Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında tarihi bir ivmeyi gösterdiğini belirtti ve 'Dünyanın sesi artık Türksat üzerinden yükseliyor' diye konuştu.

Ticari hizmetler ve uluslararası projeler

Türksat 6A'nın sağladığı yeni kapsama alanlarının ticari başarılara dönüştüğünü aktaran Uraloğlu, Dubai merkezli firma ile yapılan sözleşme kapsamında Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunulmaya başlandığını bildirdi. Ayrıca Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalının sisteme dahil edildiğini kaydetti. Bu projelerin ülkeye yüksek katma değerli döviz girdisi sağladığını ve teknoloji diplomasisinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

2020'den 2025'e rekor artış

Bakan Uraloğlu, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam TV kanal sayısının 2020 yılında 431 iken 2025 yılı sonu itibarıyla 532'ye ulaştığını belirtti. Sadece son bir yılda kanal sayısında yüzde 20 artış yakalandığını ve bunun Türksat'ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğunu söyledi. Uraloğlu, Türksat'ın ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için güvenilir bir merkez olmaya devam edeceğini ve Türkiye'nin uzay çağında öncü vizyonunu daha da ileri taşıdığını ekledi.

