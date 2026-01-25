Yaşar Üniversitesi M Blok: 420 Ton Yağmur Suyu ve Akıllı Enerjiyle LEED Hedefi

Yaşar Üniversitesi M Blok, 420 ton yağmur suyu sarnıcı, akıllı enerji sistemleri ve dijital su takibiyle LEED Yeşil Bina Sertifikası hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:10
Yaşar Üniversitesi M Blok: 420 Ton Yağmur Suyu ve Akıllı Enerjiyle LEED Hedefi

Yaşar Üniversitesi M Blok: 420 Ton Yağmur Suyu ve Akıllı Enerjiyle LEED Hedefi

Doğa dostu yaklaşımla tasarlanan Yaşar Üniversitesi yeni eğitim binası M Blok, 420 tonluk yağmur suyu sarnıcı, akıllı enerji çözümleri ve dijital su takibiyle dikkat çekiyor. Yapı, LEED Yeşil Bina Sertifikası yolunda örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Yağmur hasadıyla su tasarrufu

Çatısına kurulan sifonik yağmur sistemiyle toplanan sular, 420 ton kapasiteli sarnıca yönlendiriliyor. Arıtılan su; peyzaj sulamasından ortak kullanım alanlarına kadar birçok noktada yeniden kullanılıyor. Üst SCADA (Merkezi Denetleme ve Veri Toplama) sistemi sayesinde su tüketimi anlık izleniyor ve uzaktan izlenebilir akıllı sayaçlarla olası sızıntılar hızla tespit edilerek müdahale ediliyor.

Enerjiyi üreten ve yöneten bina

M Blok, su tasarrufunun yanı sıra enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor. Binanın anlık enerji ihtiyacının azami %30’u üzerinde kurulu güneş panellerinden sağlanıyor. Yapı içindeki 862 adet varlık sensörü, insan yoğunluğunu izleyerek aydınlatma, iklimlendirme ve akıllı tahta sistemlerini optimize ediyor; insan bulunmayan alanlarda sistemlerin otomatik kapanmasıyla gereksiz enerji tüketimi azaltılıyor.

Proje felsefesi

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde düzenlenen Su Konferansı’nda projesini anlatan Epig Mimarlık Kurucusu ve BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, projenin amaçlarını şöyle özetledi:

"Kentlerimizi betonlaştırdık ve yağmurun toprağa ulaşmasına engel olduk. M Blok projesinde bu döngüyü tersine çevirmeyi hedefledik. 32 bin metrekarelik bu yapıda sürdürülebilirliği, ekonomiyi ve çevre duyarlılığını merkeze aldık. İç mekânlarda sistem tasarımları ve seçilen ürünlerle yüzde 50 su tasarrufunu hedefledik. Hem enerjiyi verimli kullanmak hem de insan konforunu sağlamak adına doğaya saygılı bir işe imza attık."

LEED hedefi

Yaşar Üniversitesi İnşaat Bakım-Onarım Yatırım Daire Başkanı Yetkin Türk, M Blok için sürdürülen çalışmaların prestijli bir belgeyle taçlandırılacağını belirterek, "Gezegenin kaynaklarını koruma motivasyonuyla çıktığımız bu yolda, M Bloğu üst seviye bir skorla LEED Yeşil Bina Sertifikası ile belgelendirmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İzmir’de sürdürülebilir kampüs anlayışına örnek olan M Blok, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği alanında atılan somut adımlarla geleceğin eğitim alanları için model oluşturuyor.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ EĞİTİM BİNASI, 420 TONLUK YAĞMUR SUYU SARNICI, AKILLI ENERJİ...

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ EĞİTİM BİNASI, 420 TONLUK YAĞMUR SUYU SARNICI, AKILLI ENERJİ SİSTEMLERİ VE DİJİTAL SU TAKİBİYLE LEED YEŞİL BİNA SERTİFİKASI YOLUNDA İLERLEYEN ÖRNEK BİR YAPI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ EĞİTİM BİNASI, 420 TONLUK YAĞMUR SUYU SARNICI, AKILLI ENERJİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: Türksat kanal sayısı 2025'te 532'ye ulaştı — Küresel yayıncılıkta rekor
2
Yaşar Üniversitesi M Blok: 420 Ton Yağmur Suyu ve Akıllı Enerjiyle LEED Hedefi
3
Veri merkezleri büyüyor: Bımed'in özel kablo rakorlarına talep arttı
4
İnönü Üniversitesi'nden Bilim Kafe: Üç Kuşağı Gökbilimiyle Buluşturan Etkinlik
5
Artvin’de iPhone 11’de Yüz Tanıma Endişesi: 11 Yaş Farklı Kardeşin Telefonu Açıldı
6
Tech Diplomacy Circle ODTÜ’de: Türkiye’nin teknoloji atılımı
7
Artvin'de iPhone 11'de Yüz Tanıma Şaşkınlığı: 11 Yaş Farklı Kardeş Aynı Telefonu Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları