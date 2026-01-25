Yaşar Üniversitesi M Blok: 420 Ton Yağmur Suyu ve Akıllı Enerjiyle LEED Hedefi

Doğa dostu yaklaşımla tasarlanan Yaşar Üniversitesi yeni eğitim binası M Blok, 420 tonluk yağmur suyu sarnıcı, akıllı enerji çözümleri ve dijital su takibiyle dikkat çekiyor. Yapı, LEED Yeşil Bina Sertifikası yolunda örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Yağmur hasadıyla su tasarrufu

Çatısına kurulan sifonik yağmur sistemiyle toplanan sular, 420 ton kapasiteli sarnıca yönlendiriliyor. Arıtılan su; peyzaj sulamasından ortak kullanım alanlarına kadar birçok noktada yeniden kullanılıyor. Üst SCADA (Merkezi Denetleme ve Veri Toplama) sistemi sayesinde su tüketimi anlık izleniyor ve uzaktan izlenebilir akıllı sayaçlarla olası sızıntılar hızla tespit edilerek müdahale ediliyor.

Enerjiyi üreten ve yöneten bina

M Blok, su tasarrufunun yanı sıra enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor. Binanın anlık enerji ihtiyacının azami %30’u üzerinde kurulu güneş panellerinden sağlanıyor. Yapı içindeki 862 adet varlık sensörü, insan yoğunluğunu izleyerek aydınlatma, iklimlendirme ve akıllı tahta sistemlerini optimize ediyor; insan bulunmayan alanlarda sistemlerin otomatik kapanmasıyla gereksiz enerji tüketimi azaltılıyor.

Proje felsefesi

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde düzenlenen Su Konferansı’nda projesini anlatan Epig Mimarlık Kurucusu ve BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, projenin amaçlarını şöyle özetledi:

"Kentlerimizi betonlaştırdık ve yağmurun toprağa ulaşmasına engel olduk. M Blok projesinde bu döngüyü tersine çevirmeyi hedefledik. 32 bin metrekarelik bu yapıda sürdürülebilirliği, ekonomiyi ve çevre duyarlılığını merkeze aldık. İç mekânlarda sistem tasarımları ve seçilen ürünlerle yüzde 50 su tasarrufunu hedefledik. Hem enerjiyi verimli kullanmak hem de insan konforunu sağlamak adına doğaya saygılı bir işe imza attık."

LEED hedefi

Yaşar Üniversitesi İnşaat Bakım-Onarım Yatırım Daire Başkanı Yetkin Türk, M Blok için sürdürülen çalışmaların prestijli bir belgeyle taçlandırılacağını belirterek, "Gezegenin kaynaklarını koruma motivasyonuyla çıktığımız bu yolda, M Bloğu üst seviye bir skorla LEED Yeşil Bina Sertifikası ile belgelendirmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İzmir’de sürdürülebilir kampüs anlayışına örnek olan M Blok, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği alanında atılan somut adımlarla geleceğin eğitim alanları için model oluşturuyor.

