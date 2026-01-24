İnönü Üniversitesi'nden Bilim Kafe: Üç Kuşağı Gökbilimiyle Buluşturan Etkinlik

Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda ve İnönü Üniversitesi organizasyonuyla düzenlenen Bilim Kafe etkinliği, gökbilimini toplumla buluşturdu. "Uzay Kaşifleri: Ailece Kafede Bilim Macerası" başlığıyla gerçekleştirilen programda, çocuklar ve aileleri birlikte bilimle iç içe bir deneyim yaşadı.

Program ve katılım

Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde hayata geçirilen "Sokakta, Bahçede, Kafede: Bilim Her Yerde" sloganlı Bilim Kafe etkinlikleri, yurdun dört bir yanında devam ediyor. Bu kapsamda, Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri aileleriyle birlikte katıldı.

Kuşaklar arası etkileşim ve sunum

İlkokul öğrencileri, veliler ve farklı yaş gruplarından katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar anne ve babalarıyla aynı ortamda bilimle buluştu. Aile katılımı sayesinde Bilim Kafe, kuşaklar arası etkileşimi güçlendiren ortak bir deneyime dönüştü. Etkinlikte konuşan İnönü Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Özdemir, uzay bilimine ilişkin temel kavramları katılımcılara aktardı. Sunumda evrenin yapısı, gezegenler ve uzaya dair merak edilen konular örneklerle ele alındı.

Etkinliğin amacına değinen Özdemir, "Çocuk Üniversitesi kapsamında yürüttüğümüz etkinliklerin bir uzantısı olarak, belki de ilk defa çocuklarla ailelerini bir araya getirerek bu programı gerçekleştirmek istedik. Bilim Kafe’ye çocuklar ve aileleri birlikte geldi. İlgi oldukça yoğundu ve etkinlik beklediğimizden daha uzun sürdü" dedi. Astronomi ve astrofiziğin insanlık tarihi boyunca ilgi çekici alanlar olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Gökyüzü, insanlığın varlığından bu yana merak edilen bir konu. Bu nedenle etkinlik boyunca yoğun bir soru-cevap süreci yaşadık. Buradaki amacımız, çocuklarımızda merak duygusunu uyandırmak; araştırma ve düşünce gelişimini desteklemek" ifadelerini kullandı.

Katılımcı görüşleri

Etkinliğe katılan öğrencilerden İremsu, "Benim için çok güzeldi. Evren düşündüğümüzden çok daha büyük. Bu etkinlik daha bilgili olmamızı sağladı" dedi. Dördüncü sınıf öğrencisi Bengisu ise "Yıldızları merak ediyordum. Dünyanın dönmesi, galaksi ve evrenle ilgili birçok şey öğrendim. Çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Programa katılan velilerden Erdem Sevimli, etkinliğin faydalı olduğunu belirterek, "Bu tür etkinliklerin artırılması gerekiyor. Bilimin halka yayılması çok önemli" dedi. Hüseyin Alagöz ise "Tesadüfen haberdar oldum. Sunumdan çok memnun kaldım. Bu tür bilimsel konuşmaların halk için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

