Veri merkezleri büyüyor: Bımed'in özel kablo rakorlarına talep arttı

Veri merkezleri yatırımları Bımed'i uluslararası sahaya taşıdı

Küresel ölçekte hızla büyüyen veri merkezi yatırımları, kablo rakoru üreticileri için yeni fırsatlar yaratıyor. Bımed bu alanda geliştirdiği özel çözümlerle dikkat çekiyor.

Şirketten değerlendirme

Bımed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertoz, sektörün yönünü ve firmanın stratejisini şu sözlerle anlattı: "Bu alanlar için özel ürünler geliştiriliyor. Dünyadaki büyük veri merkezi projeleri için özel kablo rakorlar tasarlandı ve bu ürünlerle global şartnamelere girmeyi başardık. Bu alan, önümüzdeki dönemde daha katma değerli büyümenin ana eksenlerinden biri olacak. Kablo rakoru üretimi, teknoloji ve otomasyon yatırımlarıyla rekabet gücünü artırırken, küresel ölçekte hızla büyüyen veri merkezi yatırımlarını stratejik büyüme alanı olarak konumlandırıyor. Veri merkezi yatırımları bizim için yüksek katma değerli ve uzun vadeli bir büyüme alanı. Bu alanda global oyuncuların şartnamelerine girmeyi başardık. Rekabetçiliğimizi korumanın tek yolu teknoloji, otomasyon ve verimlilikten geçiyor. Bu yatırımları hız kesmeden sürdürüyoruz"

Pazar dinamikleri ve büyüme hedefleri

Rıdvan Mertoz, özellikle katma değerli üretime odaklandıklarını vurguladı ve şu tespitlerde bulundu: "Türkiye’nin kilogram ihracat değerinin yaklaşık 1 dolar seviyesinde. Bizde bu rakam 25 dolara kadar çıkıyor. Katma değerli üretim sayesinde son dört yılda euro bazında yüzde 25 büyümeyi başardık. Veri merkezi yatırımları ABD merkezli büyüyor. Çin, veri merkezi tarafında güçlü bir oyuncu değil. ABD’de Çin menşeli ürünlerin tercih edilmemesi yönünde ciddi bir eğilim var. Bu durum bizim için fırsat oluşturuyor. İşgücü maliyetlerinden en az etkilenmek için otomasyon yatırımlarına hız verdik. Global devlerin kapısından girebilmek kolay değil. Bunu ancak sahada olarak, güvenilirlik ve teknik yetkinlikle başarabilirsiniz. 2026’nın 2025’e göre daha iyi bir yıl olacağından umutluyuz. Üç aylık siparişlerimizi tamamlamış durumdayız. Avrupa pazarını ABD, Kanada ve Avustralya ile telafi ettik. Bu sene de ABD ve Kanada’ya özel ilgi göstereceğiz. Hem yeni teknolojiler hem katma değerli ürünler hem de yeni pazarlarla 2026’yı 2025’in üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Firma, teknoloji ve otomasyon yatırımlarını hızlandırarak küresel şartnamelere yönelik üretim kapasitesini artırmayı ve veri merkezi projelerinden daha fazla pay almayı amaçlıyor.

