Veri merkezleri büyüyor: Bımed'in özel kablo rakorlarına talep arttı

Bımed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertoz, küresel veri merkezi yatırımlarının özel kablo rakorlara talebi artırdığını ve katma değerli üretimle büyüdüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:40
Veri merkezleri büyüyor: Bımed'in özel kablo rakorlarına talep arttı

Veri merkezleri yatırımları Bımed'i uluslararası sahaya taşıdı

Küresel ölçekte hızla büyüyen veri merkezi yatırımları, kablo rakoru üreticileri için yeni fırsatlar yaratıyor. Bımed bu alanda geliştirdiği özel çözümlerle dikkat çekiyor.

Şirketten değerlendirme

Bımed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertoz, sektörün yönünü ve firmanın stratejisini şu sözlerle anlattı: "Bu alanlar için özel ürünler geliştiriliyor. Dünyadaki büyük veri merkezi projeleri için özel kablo rakorlar tasarlandı ve bu ürünlerle global şartnamelere girmeyi başardık. Bu alan, önümüzdeki dönemde daha katma değerli büyümenin ana eksenlerinden biri olacak. Kablo rakoru üretimi, teknoloji ve otomasyon yatırımlarıyla rekabet gücünü artırırken, küresel ölçekte hızla büyüyen veri merkezi yatırımlarını stratejik büyüme alanı olarak konumlandırıyor. Veri merkezi yatırımları bizim için yüksek katma değerli ve uzun vadeli bir büyüme alanı. Bu alanda global oyuncuların şartnamelerine girmeyi başardık. Rekabetçiliğimizi korumanın tek yolu teknoloji, otomasyon ve verimlilikten geçiyor. Bu yatırımları hız kesmeden sürdürüyoruz"

Pazar dinamikleri ve büyüme hedefleri

Rıdvan Mertoz, özellikle katma değerli üretime odaklandıklarını vurguladı ve şu tespitlerde bulundu: "Türkiye’nin kilogram ihracat değerinin yaklaşık 1 dolar seviyesinde. Bizde bu rakam 25 dolara kadar çıkıyor. Katma değerli üretim sayesinde son dört yılda euro bazında yüzde 25 büyümeyi başardık. Veri merkezi yatırımları ABD merkezli büyüyor. Çin, veri merkezi tarafında güçlü bir oyuncu değil. ABD’de Çin menşeli ürünlerin tercih edilmemesi yönünde ciddi bir eğilim var. Bu durum bizim için fırsat oluşturuyor. İşgücü maliyetlerinden en az etkilenmek için otomasyon yatırımlarına hız verdik. Global devlerin kapısından girebilmek kolay değil. Bunu ancak sahada olarak, güvenilirlik ve teknik yetkinlikle başarabilirsiniz. 2026’nın 2025’e göre daha iyi bir yıl olacağından umutluyuz. Üç aylık siparişlerimizi tamamlamış durumdayız. Avrupa pazarını ABD, Kanada ve Avustralya ile telafi ettik. Bu sene de ABD ve Kanada’ya özel ilgi göstereceğiz. Hem yeni teknolojiler hem katma değerli ürünler hem de yeni pazarlarla 2026’yı 2025’in üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Firma, teknoloji ve otomasyon yatırımlarını hızlandırarak küresel şartnamelere yönelik üretim kapasitesini artırmayı ve veri merkezi projelerinden daha fazla pay almayı amaçlıyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE HIZLA BÜYÜYEN VERİ MERKEZİ YATIRIMLARI, BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR.

KÜRESEL ÖLÇEKTE HIZLA BÜYÜYEN VERİ MERKEZİ YATIRIMLARI, BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR.

KÜRESEL ÖLÇEKTE HIZLA BÜYÜYEN VERİ MERKEZİ YATIRIMLARI, BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Veri merkezleri büyüyor: Bımed'in özel kablo rakorlarına talep arttı
2
İnönü Üniversitesi'nden Bilim Kafe: Üç Kuşağı Gökbilimiyle Buluşturan Etkinlik
3
Artvin’de iPhone 11’de Yüz Tanıma Endişesi: 11 Yaş Farklı Kardeşin Telefonu Açıldı
4
Tech Diplomacy Circle ODTÜ’de: Türkiye’nin teknoloji atılımı
5
Artvin'de iPhone 11'de Yüz Tanıma Şaşkınlığı: 11 Yaş Farklı Kardeş Aynı Telefonu Açtı
6
Dicle Elektrik 7/24 Sahada: Diyarbakır'da Enerji Hatları Onarılıyor
7
Erzurum'da Çip Üretimi İçin ETÜ'den Bakan Kacır'a Sunum

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları