Antalya trafiği 7/24 takipte: Trafik Kontrol Merkezi

Antalya trafiği 7/24 takipte

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde artan araç yoğunluğunu daha güvenli, düzenli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla 2022 yılında hizmete açtığı Trafik Kontrol Merkezi ile trafik akışını 7 gün 24 saat izliyor. Merkez, anlık müdahalelerle ulaşımda süreklilik sağlıyor.

Tek noktadan yönetim

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren merkez, kent genelindeki 104 sinyalize kavşağı tek noktadan yönetiyor. İleri teknoloji altyapısı kapsamında kavşaklar, ana arterler ve yoğunluk yaşanan bölgeler 66 adet hareketli (PTZ) kamera ve 40 adet balıkgözü kamera ile anlık olarak izleniyor.

Manyetik loop ve değişken sinyal süreleri

Merkezde, uzaktan erişilebilen 104 sinyalize kavşak haricinde 108 adet kavşakta uygulanan manyetik loop sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde anlık araç yoğunluklarına göre değişken yeşil ışık süreleri belirleniyor ve kavşaklardaki trafik akışı veri odaklı olarak düzenlenebiliyor.

Akıllı merkezden yönetim

Türkiye’nin nüfusuna göre en fazla motorlu araç sayısına sahip Antalya’da, trafik akışının kesintisiz ve güvenli sürdürülmesi için geliştirilen merkez, muhtemel aksaklıklara hızlı müdahale olanağı sunuyor. Kamera sistemleri, sinyalizasyon altyapısı ve akıllı ulaşım sistemleriyle yoğunluk ölçülüyor; sorunlar erken aşamada tespit edilerek gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

Yoğunluğa göre dinamik sinyalizasyon

Merkezde görev yapan uzman ekipler, trafik yoğunluğuna göre sinyal sürelerini dinamik olarak ayarlayarak araç bekleme sürelerini en aza indirmeyi hedefliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde veriye dayalı anlık müdahalelerle trafik akışı daha dengeli, konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

TRAFİK KONTROL MERKEZİ, ANTALYA TRAFİĞİNİ 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE İZLEYEREK ANLIK MÜDAHALELERLE ULAŞIMDA SÜREKLİLİĞİ SAĞLIYOR.