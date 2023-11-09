Tuşlu telefon efsanesinden vazgeçemeyenlere müjde: Jiophone Prima 4G karşınızda

Tuşlu telefon kullananları sevindirecek haber geldi. Bazı üreticiler bu düşünceye karşı çıksada yeni modeller üzerinde yeni üretimler dikkat çekti.

Tuşlu telefon efsanesinden vazgeçemeyenlere müjde: Jiophone Prima 4G karşınızda
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Kısa süre öncesinde tuşlu telefonlar, günümüzde yerini akıllı telefonlara bırakırken şirketlerin vazgeçmemesi üzerine yeni üretimler yapıldı. Üreticilerden birisi olan Reliance Jio. Marka, kısa süre önce yeni modellerini tanıtırken Jiophone Prima 4G özellikleri ve fiyatları açıklandı.

JİOPHONE PRİMA 4G ÖZELLİKLERİ

Model: Jiophone Prima 4G

Ekran Boyutu: 2.4 inç

Ekran Çözünürlüğü: 320 x 240 piksel

Depolama Alanı:4 GB – MicroSD ile 128 GB’a artabilir.

RAM: 0.51 GB

Ön Kamera: VGA

Arka Kamera: VGA (720p video kaydı)

İşletim Sistemi: KaiOS

Batarya Kapasitesi: 1.800 mAh

Şarj Bağlantısı: MicroUSB

Kulaklık Girişi: 3,5 mm

FM Radyo: Var

Bluetooth Desteği: Bluetooth 5.0

tuşlu telefon

E ticaret sitelerinde satışa çıkartılan Jiophone Pria 4G modelinin fiyatı merak edilirken 31 dolardan satışlar yapılacağı bilgisi verildi. Bu durumda yurt dışında 150 dolar seviyelerinde fiyatlarla akıllı telefon bulunması mümkün. 

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