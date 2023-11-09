Tuşlu telefon efsanesinden vazgeçemeyenlere müjde: Jiophone Prima 4G karşınızda
Tuşlu telefon kullananları sevindirecek haber geldi. Bazı üreticiler bu düşünceye karşı çıksada yeni modeller üzerinde yeni üretimler dikkat çekti.
Kısa süre öncesinde tuşlu telefonlar, günümüzde yerini akıllı telefonlara bırakırken şirketlerin vazgeçmemesi üzerine yeni üretimler yapıldı. Üreticilerden birisi olan Reliance Jio. Marka, kısa süre önce yeni modellerini tanıtırken Jiophone Prima 4G özellikleri ve fiyatları açıklandı.
JİOPHONE PRİMA 4G ÖZELLİKLERİ
Model: Jiophone Prima 4G
Ekran Boyutu: 2.4 inç
Ekran Çözünürlüğü: 320 x 240 piksel
Depolama Alanı:4 GB – MicroSD ile 128 GB’a artabilir.
RAM: 0.51 GB
Ön Kamera: VGA
Arka Kamera: VGA (720p video kaydı)
İşletim Sistemi: KaiOS
Batarya Kapasitesi: 1.800 mAh
Şarj Bağlantısı: MicroUSB
Kulaklık Girişi: 3,5 mm
FM Radyo: Var
Bluetooth Desteği: Bluetooth 5.0
E ticaret sitelerinde satışa çıkartılan Jiophone Pria 4G modelinin fiyatı merak edilirken 31 dolardan satışlar yapılacağı bilgisi verildi. Bu durumda yurt dışında 150 dolar seviyelerinde fiyatlarla akıllı telefon bulunması mümkün.