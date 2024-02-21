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Uber Eats yapay zekâ destekli otonom yemek dağıtım hizmetini genişletiyor!

Robotik teslimat hizmeti Uber Eats, mart ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'nun belirli bölgelerinde hizmet vermeye başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 17:38
Uber Eats yapay zekâ destekli otonom yemek dağıtım hizmetini genişletiyor!

Miami ve Fairfax, Virginia'daki otonom yemek teslimatı lansmanının ardından, Uber Eats yakında ABD dışında ilk kez Japonya'da da aynı robotik hizmeti sunacak. Mart ayında Tokyo'daki belirli bölgelere Model C kaldırım teslimat robotlarından oluşan bir filo getirmek için Mitsubishi Electric'in yerel uyum yardımı ile bir kez daha Google mezunu startup Cartken ile iş birliği yapıyor. Uber Eats Japonya CEO'su Shintaro Nakagawa, otonom teslimat hizmetinin yerel işgücü açığı sorununu çözeceğini ve "bisiklet, motosiklet, hafif kargo ve yaya olarak" mevcut insan teslimat yöntemlerini tamamlayacağını söylüyor.

Cartken'in altı tekerlekli Model C'si otonom sürüş ve engel tespiti için altı kamera ve gelişmiş yapay zekâ modelleri kullanıyor ve gerektiğinde uzaktan kumanda modu da mevcut. Mitsubishi'nin yönlendirmesiyle robot Japonya'daki yerel ihtiyaçlara uyacak şekilde modifiye edildi. Birincisi, hızı yerel yönetmeliğe göre 5,4 km/sa veya yaklaşık 3,36 m/sa ile sınırlandırıldı. Bu da gerçekte yapabildiği 6 m/sa azami hızdan çok daha yavaş olduğunu gösteriyor.

uber

UBER EATS, GİZLİLİK İNANLARIN YÜZLERİNİ MASKELİYOR

Yükleme kapasitesi de muhtemelen bölmedeki ekstra ısı yalıtımı nedeniyle 1,5 fit küpten yaklaşık 0,95 fit küpe (27 litre) düşürüldü. Uber Eats, gizlilik adına robotlar tarafından çekilen görüntülerde insanların yüzlerinin otomatik olarak maskelendiğini de ekliyor.

Bu Uber Eats'in Japonya'daki ilk robotlu teslimat uygulaması olsa da, Cartken Mitsubishi sayesinde zaten orada bir varlığa sahip. İkili, 2022'nin başından bu yana Japonya'nın bazı bölgelerinde Starbucks, yerel e-ticaret devi Rakuten ve süpermarket zinciri Seiyu ile çalıştı. Cartken, ayrıca ABD'de Grubhub ile Ohio Eyalet Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi de dahil olmak üzere üniversite kampüslerinde otonom yemek dağıtım hizmeti sağlamak için bir ortaklığa sahip.

Uber Eats henüz hangi Tokyo restoranlarının robotik teslimat hizmetinden yararlanacağını paylaşmamış olsa da Cartken'in daha önceki yerel deneyimi göz önüne alındığında ortaklık arayışında sorun yaşaması beklenmiyor.

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