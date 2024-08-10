Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği Sürüyor

Uludağ'da Uzay Tutkusu

TÜBİTAK, 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ni Bursa'nın Uludağ bölgesinde düzenlemeye devam ediyor. Etkinlik, 11 Ağustos'a kadar sürecek ve bu yıl önemli konuşmacılara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin İlk Astronotuyla Buluşma

Etkinliğe katılan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay ve bilim konularındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarından söz ederken, "Türkiye Cumhuriyeti, uzaya insan gönderebilen 22. ülke oldu. Bu, uluslararası alanda önemli bir başarıdır. Bizim bilim insanlarımızın yetenekleri sayesinde çok özel deneyler gerçekleştirme fırsatı bulduk," dedi.

Uzay Ekosisteminin Gelişimi

Etkinlikte Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de söz aldı. Atasever, Milli Uzay Programı'nın hedeflerine değinerek, "Önümüzdeki yıllarda uzay endüstrisi ciddi bir büyüme gösterecek. Uzay limanı inşası ve inovatif projelerle bu ekosistemi genişletmeyi planlıyoruz," şeklinde konuştu.

Atasever, uzay sektörünün büyümesiyle ilgili olarak, "2020 yılında, 2024 yılı itibarıyla uzay endüstrisinin 440 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceği belirtilmişti. Ancak, bu beklentilerin üzerinde bir büyümeye şahit oluyoruz. Uzay ekonomisi, gençlerimiz ve ülkemiz için önemli fırsatlar sunuyor," ifadesini kullandı.

Sonuç olarak, TÜBİTAK'ın düzenlediği bu etkinlik, geleceğin uzay araştırmaları ve Türkiye'nin uluslararası uzay programı üzerindeki etkisini vurguluyor.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.