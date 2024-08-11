Uludağ'daki 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği Tamamlandı

Gözlem Etkinliği Bursa'da Gerçekleşti

Bursa'da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Uludağ'ın Kirazlıyayla mevkisinde sona erdi. Etkinlik, 9 Ağustos'ta başlayarak bilim tutkunlarına kapılarını açtı.

Ödüllü Bilgi Yarışması

Etkinliğin son gününde, katılımcılar arasında ödüllü bilgi yarışması gerçekleştirildi. Yarışmacılar, cep telefonları üzerinden 25 soruya yanıt vererek en yüksek puanı elde etmeye çalıştılar. İlk üçe giren başarılı yarışmacılara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.

TÜBİTAK Yetkilisi Kapanış Yaptı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanı Ömer Kökçam, etkinliğin finalinde yaptığı konuşmada, açılışın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Kökçam, etkinlik süresince destek verenlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların her zaman devam edeceğini vurguladı.

Kökçam, “TÜBİTAK, bilimi toplumla buluşturmaya devam edecek. 61 yaşındayız ve bu etkinlikler her yıl büyüyerek devam ediyor” dedi.

Gelecek Yıllar İçin Umut Verici Mesajlar

Kökçam ayrıca, “Her yıl katlanarak büyüyen bu etkinliği, geçtiğimiz yıl Antalya'da gerçekleştirdik. Gelecek yıllarda, daha nitelikli sunumlarla ve değerli astronomların katılımıyla bu organizasyonları sürdürmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.