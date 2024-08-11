Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Uludağ'daki 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği Tamamlandı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Uludağ'da sona erdi. Ödüllü bilgi yarışmasıyla etkinliğin finali yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:01
Uludağ'daki 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği Tamamlandı

Gözlem Etkinliği Bursa'da Gerçekleşti

Bursa'da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Uludağ'ın Kirazlıyayla mevkisinde sona erdi. Etkinlik, 9 Ağustos'ta başlayarak bilim tutkunlarına kapılarını açtı.

Ödüllü Bilgi Yarışması

Etkinliğin son gününde, katılımcılar arasında ödüllü bilgi yarışması gerçekleştirildi. Yarışmacılar, cep telefonları üzerinden 25 soruya yanıt vererek en yüksek puanı elde etmeye çalıştılar. İlk üçe giren başarılı yarışmacılara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.

TÜBİTAK Yetkilisi Kapanış Yaptı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanı Ömer Kökçam, etkinliğin finalinde yaptığı konuşmada, açılışın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Kökçam, etkinlik süresince destek verenlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların her zaman devam edeceğini vurguladı.

Kökçam, “TÜBİTAK, bilimi toplumla buluşturmaya devam edecek. 61 yaşındayız ve bu etkinlikler her yıl büyüyerek devam ediyor” dedi.

Gelecek Yıllar İçin Umut Verici Mesajlar

Kökçam ayrıca, “Her yıl katlanarak büyüyen bu etkinliği, geçtiğimiz yıl Antalya'da gerçekleştirdik. Gelecek yıllarda, daha nitelikli sunumlarla ve değerli astronomların katılımıyla bu organizasyonları sürdürmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katıldı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle...

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu. Gezeravcı (fotoğrafta) etkinlikte konuşma yaptı.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan...

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan...

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan...

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan...

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan...

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan...

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan...

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan...

Bursa Uludağ'da TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Kirazlıyayla mevkiinde kurulan alanda vatandaşlar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

İLGİLİ HABERLER

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı