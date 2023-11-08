Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Vivo Y27 ve Y17s satışta

Akıllı telefon fiyatları giderek artarken uygun fiyatlı telefon arayışı da hız kazandı. Vivo Y27 ve Y17 telefonlar piyasaya yeni bir soluk getirecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VİVO UYGUN FİYATLI TELEFONLARI SATIŞTA

Vivo markası uygun fiyatlı akıllı telefon satışlarıyla ilgi görmeye devam ediyor. Vivo markasının çıkardığı Y27 ve Y17S telefonların ikisi de Android 13 işletim sistemine sahip şekilde kullanıcılara sunuluyor. Y27 model telefon koyu bordo ve deniz mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor. Çizilmeye dayanıklı mat ve çift halkalı tasarımı olan telefon 4G destekli ve 12 nm MediaTek Helio G85 işlemciyle destekleniyor. Aynı zamanda telefon 6 GB RAM ve 6 GB Sanal RAM ile 128 GB dahili depolama alanına sahip.





Kullanıcılar MicroSD kart desteği ile 1 TB'a kadar yükselebiliyor. Telefon FullHD+ çözünürlük sunarken 90 Hz yenileme hızına sahip. Modelde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel video kamerası sunulurken 8 megapiksel ön kamera da yer alıyor. Aynı zamanda V27 modelde 44W hızlı şarj desteği var. Telefon 15 dakikada yüzde 0'dan yüzde 29 oranına şarj edilebiliyor. Y17S model telefon ise kullanıcıların karşısına orman yeşili ve ışıltılı mor renk seçeneğiyle sunuluyor. 4G desteği olan telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla satışa çıkarken MicroSD kart desteğiyle 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. 6.5 inç boyutlu ekranı olan telefon 8 MP ön kamerayla geceleri bile kaliteli selfie çekimine olanak tanıyor. Model kullanıcılara batarya kalitesi sebebiyle 20 saat YouTube videosu izlenebileceğinin garantisini veriyor. Su sıçrama ve toz karşıtlığı özellikleri olan iki telefon da 3 sene Android güvenlik güncelleme garantisiyle satışa çıkıyor.