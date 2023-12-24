Volvo'nun pabucu dama atıldı! Tüm tehlikelere meydan okuyan en güvenli otomobil o oldu!

Volkswagen küresel olarak en güvenilen araç seçildi. Çarpışma testinden tam not ile geçti. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

VALKSWAGEN EN GÜVENİLİR ARAÇ SEÇİLDİ

Euro NCAP'in olası kazalarda araçların güvenliğini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği çarpışma testleri şaşırtıcı sonuçlar verdi. Yapılan testlerde Volkswagen ID.7 5 yıldız alarak yetişkin yolcu koruma kategorisinde %95 gibi yüksek bir puan elde etti. Bu da aracın içindekileri en üst düzeyde koruyabildiğini gösteriyor. Önden çarpışma testinde 16 üzerinden 14,8, yandan çarpışma testinde 16 üzerinden 15,9 ve arkadan çarpışma testinde 4 üzerinden 3,7 puan alarak güvenlik performansı sergiledi. Ayrıca tehlikeli durumlarda araç içindekileri kurtarmak ve araçtan çıkarmak için yapılan testlerde de iyi performans göstererek 4/4 puan aldı. ID.7 yayaları ve bisikletlileri korumada iyi performans göstererek güvenli bir sürüş deneyimi sunmakta. Ancak Shiftdelete'nin bilgisine göre Güvenlik Destek Sistemleri kategorisinde ID.7 %80 ile en kötü puanı aldı.





Hız limit sisteminde 3 üzerinden 2,6 puan alırken, şeritten ayrılma uyarısı ve otomatik acil fren sistemlerinde ise 3 üzerinden 3 puan alarak daha da tatmin edici bir performans sergiledi. Sürücü durumu izleme sistemi 3 üzerinden 1,3 ile en kötü puanı aldı. Bu alanlarda daha fazla gelişme potansiyeli olmasına rağmen, genel olarak Volkswagen ID.7 dünyadaki en güvenli otomobillerden biri olarak kabul ediliyor. Euro NCAP test uzmanları şunları söyledi: "ID.7'nin otonom acil frenleme (AEB) sistemi, özellikle önden çarpışmalarda diğer araçlara iyi tepki veriyor ve ön ve arka koltuklar için standart emniyet kemeri uyarı sistemleri sürücüye yardımcı olma konusunda mükemmel. Ayrıca bir izleme sistemi de mevcut. Dikkat dağınıklığını ve yorgunluğu tespit eder."