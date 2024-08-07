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VPN Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

VPN kullanımı güvenlik riskleri taşıyabilir. Uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:53
VPN Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

VPN Kullanımında İşlerinizi Güvende Tutun

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nin Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, VPN kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Süzen, VPN kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yasaklı Uygulamalara Erişim Riski

Gazetecilere konuşan Süzen, son zamanlarda kullanıcıların Avrupa Birliği ülkeleri veya farklı kıtalardan internete bağlanarak yasaklı uygulamalara erişim sağladığını belirtti. Bu yöntemin, güvenlik açısından tehlikeli olduğunu kaydetti.

VPN ile Gelen Tehlikeler

VPN uygulamalarının iki ana sorun kaynağı olabileceğini ifade eden Süzen, "Birincisi, uygulamayı geliştiren kişilerin trafikleri ve giriş yaptığımız sayfaları görebilmesi. İkincisi ise bilinçsiz VPN kullanımı nedeniyle zararlı yazılımların yaygınlaşmasıdır." dedi.

Ücretsiz VPN Uygulamaları Tehlikeli Olabilir

Süzen, ücretsiz veya lisanssız VPN uygulamalarının bu tür güvenlik tehditleri taşıdığına dikkat çekerek, VPN aktifken sosyal medya platformlarına erişim sağlarken, sonrasında finansal işlemlerin gerçekleştirilmesinin daha güvenli olduğunu belirtti.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen...

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, VPN kullanılırken dikkatli davranılması gerektiğini bildirdi.

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