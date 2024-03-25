WhatsApp'a çok sevilecek yapay zeka özelliği geliyor

WhatsApp, daha önceden yapay zeka tabanlı bir sohbet botunu kullanıma sunmuştu. Genellikle, bir mesajlaşma uygulamasından beklenenler sınırlıdır. Fakat WhatsApp, kullanıcıların tahminlerini aşan yeni bir özellikle gündemde: Yapay zeka destekli görsel düzenleme aracı, yakında WhatsApp’ın özellikleri arasında yer alacak.

WhatsApp’ın beta sürümü, kullanıcıların dikkatini çeken yeni bir yapay zeka destekli özelliği barındırıyor. Bu uygulama, basit bir mesajlaşma servisi olmanın çok ötesinde bir deneyim sunuyor. Şimdi, uygulama içinde, her ne kadar küçük çaplı olsa da, bir fotoğraf düzenleyici bulunuyor.

Meta’nın WhatsApp için geliştirdiği bu yeni fotoğraf düzenleyici, yapay zeka teknolojisinden güç alıyor. WhatsApp beta versiyonu 2.24.7.13’te ortaya çıkan bu yeni özellik, kullanıcılara üç farklı yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme seçeneği sağlayacak.





WHATSAPP'TA YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

Artık kullanıcılar, yapay zeka destekli bir araçla komutlar vererek kendi ideal arka planlarını yaratabilecekler. Bu, her kullanıcının daha kişisel ve özgün arka planlar oluşturmasına olanak tanıyacak. WhatsApp’taki başka bir yenilik ise stil dönüşümü özelliği. Zaten mevcut olan filtre seçeneklerine ek olarak, bu yeni yapay zeka fonksiyonu, uygulamanızda çeşitli yeni filtreler ve stiller denemenize imkan verecek.

WhatsApp’ın beta sürümü 2.24.7.13, kullanıcıların fotoğraflarındaki boş alanları doldurabilen yeni bir yapay zeka tabanlı genişletme aracını tanıttı. Bu araç, Photoshop’un benzer bir fonksiyonuna sahip ve kullanıcıların fotoğraflarındaki istenmeyen boşlukları otomatik olarak doldurmasına olanak tanıyor.

Bu özellik WhatsApp beta kodlarında bulunmasına rağmen şu anda aktif değil. Yine de, geliştiricilerin bu özelliği kodları kullanarak etkinleştirmeyi başardığı biliniyor.

Android beta programında yeni beliren yapay zeka yeteneklerinin, önümüzdeki dönemlerde kullanıma sunulması bekleniyor. Bu özelliklerin kullanışlılığı ve etkinliği konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Öte yandan, Meta’nın Instagram gibi görsel ağırlıklı platformlara ne zaman yapay zeka entegrasyonu yapacağı da büyük bir merak konusu.