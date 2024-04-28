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00.00'da yüzde 7-10 zam uygulaması devreye giriyor! Sabah sabah açıklandı

Geçtiğimiz senelerde senede 2 kere zamlanan sigara fiyatlarındaki yükselişin ardı arkası kesilmezken, geçtiğimiz haftalarda gelen zam akabinde alkol gruplarına da zam haberleri duyurulmaya devam esiyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 17:01
00.00'da yüzde 7-10 zam uygulaması devreye giriyor! Sabah sabah açıklandı

Geçtiğimiz senelerde senede 2 kere zamlanan sigara fiyatlarındaki yükselişin ardı arkası kesilmezken, geçtiğimiz haftalarda gelen zam akabinde alkol gruplarına da zam haberleri duyurulmaya devam esiyor. Geçtiğimiz hafta rakıya yüzde 17 yapılacağının açıklanması akabinde bir başka alkollü içecek grubunda da yeni bir zam dalgası yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

İÇKİ FİYATLARINA ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, yapılan bir zam haberim de alkol içenleri tedirgin edeceğe benziyor. Rakı ve bira alkollü içkilerinin yanı sıra önümüzdeki gün şarap fiyatlarının da revizeye gireceğini belirten Dündar, 29 Nisan 2024 Pazartesi gününden itibaren Kavaklıdere ve Doluca şaraplarında yüzde onluk bir artışın devreye sokulacağını belirtmiş bulunuyor.

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Artan maliyetler ve enflasyondan kaynaklı olduğu tahmin edilen bu zamda, hammadde, ambalaj ve işçilik maliyetlerinde yaşanan artışların da mahal verdiği ortaya çıkmış bulunuyor. alkol tüketimini caydırmak, alkol üreticini zarardan kurtarıp maliyetin biraz üzerinde seyretmesini sağlamak amacıyla yapılan bu zamlar karşısında tüketici, sahte ürünlere yönelme potansiyelini arttırırken, ülkemizde alkol tüketimini önleme politikasının işe yaradığı ancak tiryakilerin farklı yöntemlere yöneldiğini ortaya çıkarıyor.

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Yüzde 7 ile yüzde 10 arasındaki şarap zammı uygulaması 29 Nisan Pazartesi 00,00 itibari ile geçerli olacak. Rakıdan sonra şaraba da yapılan zam; hem diğer marka fiyatlarının artacağına hem de diğer içki gruplarına da zam olarak yansıyacağına işaret ediyor.

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