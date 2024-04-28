Mevduatta rekor getiri! 3 banka devinden 25 Nisan'dan sonra bir ilk!

2024 yılı nisan ayı itibarıyla, TL mevduat faiz oranları yatırımcılar için oldukça cazip seviyelerde seyrediyor. 2023 yılı yazından beri süregelen TCMB politika faiz artırım kararları, Şubat ayında sabit bırakılması sonrasında Nisan ayında da yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Geötiğimiz seneden beri yaşanan artışlar mevduat faizlerini de etkilemiş iken, hal bu iken mevduat hesapları en çok tercih edilen yatırım araçları arasında olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz sene yüzde 20'lerde seyreden mevduat faizleri an itibariyle yüzde 55 - 60 arasında değişkenlik gösteriyor. Mevduat sahiplerine yüksek getiri imkanı sağlayan mevduat hesaplarındsa banka banka verilen faiz oranları ay ay merakla takip edilyor. Hangi bankanın en çok faiz oranı verdiği merak edilirken, özellikle de TCMB faiz artırımı sonrasında artan faizlere ek kampanya sunan bankalar araştırılıyor.





Mevduat faiz oranları, bankaların mevduat karşılığında müşterilerine ödedikleri yıllık faiz oranlarını gösterir. Bu oranlar, mevduatın vadesine, tutarına ve bankaya göre değişiklik göstermektedir. Nisan ayı itibarıyla, 32 günlük vadeli 50.000 TL mevduat için en yüksek faizi yüzde 58 ile Alternatif Bank veriyor. Bunu yüzde 56 ile Denizbank ve yüzde 55 ile Akbank takip ediyor.

3 BANKADAN MEVDUAT ZİRVESİ

Kıyıda köşede 100.000 TL birikimi olan vatandaş geçtiğimiz hafta düzenlenen TCMB kararları sonrasında mevduat faizlerini merak ediyor. 100 bin TL'yi 32 günlük vadeli mevduata yatırıldığında kazanç bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Bankalar ilk müşteriye ya da tutara ve vadeye göre ek faiz ekleyebiliyor. 3 banka özellikle de son aylarda verdiği yüksek mevduat faizleri ile dikkat çekiyor.





100.000 TL 32 GÜNLÜK YENİ FAİZLERİ

Alternatif Bank'ta yüzde 58 faiz oranıyla 100 bin TL mevduat yatırılması durumunda ylık net getiri 4.831 TL olur.

Denizbank faiz oranını Yüzde 56 olarak açıklareken, 32 günde 4.498 TL kazanç sağlıyor.

Akbank Faiz oranı güncellemesinde de oran yüzde 55 olurken, kazanç 4581 TL getiri oluyor.

DÜŞÜK STOPAJDA SON GÜNLER

Mevduat faizi seçerken sadece faiz oranına değil, stopaj oranına, vade seçeneklerine ve diğer şartlara da dikkat etmeniz önemlidir. Stopajın yüksekliği direk mevduat faizlerinin yüksekliğine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. 1 Mayıs itibari ile alınan kararlar doğrultusunda mevduat stopaj oranı yüzde 5'ten 15'e yükselecek. TL mevduat, 2024 yılında da cazip bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ile mevduat yatırımlarınızdan yüksek getiri elde edebilirsiniz.