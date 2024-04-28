Uygun fiyata ankastre set geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

BİM, 26 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan aktüel ürün kampanyasıyla yine dopdolu bir içeriği müşterilerine sunuyor. Bu kampanya, Salı gününden itibaren başlayıp Cuma gününe kadar devam edecek. Çeşitli kategorilerde pek çok ürün yer alacak. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar için cazip fırsatlar sunulacak. Yemek takımları, bardak setleri ve tencere-tava setleri gibi mutfak eşyaları ön plana çıkıyor. Ayrıca, gıda ürünlerinde de çeşitli indirimler bulunacak. Bu kampanya, müşterilere geniş bir ürün yelpazesiyle uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunacak. İşte diğer detaylar...





BİM MARKETLERDE AKTÜEL ÜRÜN KAMPANYASI

BİM mağazalarında 23-26 Nisan tarihleri arasında sunulacak ürünler arasında elektronik aletler, kozmetik ürünler, mutfak gereçleri gibi çeşitli kategorilerde ürünler bulunuyor. Bu ürünler, indirimli fiyatlarla satışa sunularak alışveriş tutkunlarına cazip fırsatlar sunuyor. Haftanın öne çıkan ürünlerinden bazıları şunlardır:

Bu hafta BİM mağazalarında 23-26 Nisan tarihleri arasında çeşitli fırsatlar sunuluyor. Elektronik ürünlerde, en son model akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Kozmetik ürünlerde ise güzellik rutininizi tamamlayacak ürünler cazip indirimlerle sizleri bekliyor olacak.

Mutfak araç gereçlerinde yapılan indirimler, yemek yapmayı sevenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu hafta BİM'de alışveriş yapmanın tam zamanı çünkü ihtiyacınız olan her şey raflarda sizi bekliyor olacak.

Özellikle dikkat çeken ürünler arasında Dijitsu'nun 50 inç UHD Google TV'si bulunuyor. Bu televizyon, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve akıllı özellikleriyle öne çıkıyor. Google TV özelliği sayesinde, sevdiğiniz tüm içeriklere kolayca erişebilirsiniz. Bu akıllı televizyon, sınırlı bir süre için sadece 10.999 TL'ye sunulacak. Bu büyük indirim fırsatını kaçırmamak için mağazalara erken gitmek önemli olabilir.

Bu fırsatlarla birlikte BİM mağazaları, müşterilerine çeşitli ürünlerde indirimler sunarak alışveriş yapma deneyimini daha ekonomik hale getiriyor. Her bir kategori için özel fırsatlarla dolu bu hafta, alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir dönem olacak gibi görünüyor.





Senna 32 inç HD Ready televizyon, şık tasarımı ve uydu alıcısıyla dikkat çekiyor. Ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan kullanılabilen bu model, mükemmel görüntü kalitesi ve uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. Şu anda sadece 4.199 TL'ye satışa sunuluyor.

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set ise modern mutfaklar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Şık tasarımı ve üstün işlevselliğiyle öne çıkan bu ankastre set, kolay temizlenebilen cam yüzeyleri ve yüksek verimliliği ile dikkat çekiyor. Sadece 6.799 TL'ye satışa sunulan bu set, mutfaklarınıza farklı bir hava katacak.

Ev eğlence sistemlerinde kolaylık ve yüksek performans sunan ses ve görüntü aktarım cihazı ise artık çok daha uygun bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu ürünlerle birlikte BİM, müşterilerine çeşitli kategorilerde kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak alışveriş deneyimini daha ekonomik hale getiriyor. Her bir ürünün öne çıkan özellikleri ve cazip fiyatları, alışveriş yapmak isteyenler için çekici bir seçenek sunuyor. Bu fırsatlarla dolu hafta boyunca, BİM mağazalarında bulunan bu ürünlerin stoklarının hızla tükenmesi bekleniyor.

Bu hafta BİM'de çeşitli ürünlerde cazip fırsatlar sunuluyor. 3 metrelik HDMI kablosu, yüksek hızda veri transferi ve net görüntü kalitesi sağlayarak özel bir fiyatla sadece 89 TL'ye satılıyor. Dikey elektrikli süpürge ise sadece 99 TL'ye alıcılarını bekliyor.

Mobilya kategorisinde Nirvana Rattan Koltuk Eko 399 TL'ye ve Regnum Örgü Koltuk Orijinal 499 TL'ye satışa sunuluyor. Mutfak ekipmanları arasında yer alan 5.5 litrelik dijital yağsız fritöz 2.099 TL, elektrikli süpürge cyclone modeli ise 2.999 TL'ye satılıyor. S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge ise 7.999 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

Aksesuar ve mutfak gereçleri arasında ise çeşitli seçenekler bulunuyor. Artemis şekerlik 55 TL, saklama kabı 59 TL ve 3'lü cam ayaklı latte bardağı seti 99 TL'ye satılıyor. 6'lı cam kupa seti de 99 TL'ye alıcılarını bekliyor. Desenli seramik pizza tabağı 109 TL'ye, krep tava 189 TL'ye ve mini ütü masası ise 219 TL'ye satışa sunuluyor.

Bu fırsatlarla dolu hafta boyunca, BİM mağazalarında bulunan bu ürünlerin stoklarının hızla tükenmesi bekleniyor. Uygun fiyatlarla sunulan bu ürünler, alışveriş yapmak isteyenler için çekici bir seçenek sunuyor. Her bir ürünün öne çıkan özellikleri ve cazip fiyatları, müşterilere çeşitli kategorilerde kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla sunarak alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiriyor.

Bu hafta BİM'de çeşitli ev ürünlerinde cazip fırsatlar sunuluyor. 99 TL'ye satılan çamaşır selesi, hafif, taşınabilir ve suya dayanıklı malzemeden üretilmiş. Üçgen köşelik ise 109 TL'ye alıcılarını bekliyor. Köşe tasarımı sayesinde yerden tasarruf sağlayan ve kolay montaj imkanı sunan bu ürün, pratik bir kullanım sunuyor.

Tablet mop temizlik seti, 149 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Ergonomik tasarıma sahip olan bu set, mikrofiber mop başlığı ile derinlemesine temizlik sağlıyor. Çöp kovası da 149 TL'ye satışa sunuluyor. Kapaklı tasarımı ve dayanıklı malzemesiyle iç mekanda kullanıma uygun olan çöp kovası, temizlikte pratik bir çözüm sunuyor.

Kirli çamaşır sepeti 219 TL'ye alıcılarını bekliyor. Geniş hacimli ve hava alabilen tasarımı ile dikkat çeken bu ürün, kolay taşınabilir saplarıyla pratik bir kullanım sunuyor. Çok amaçlı organizer sepeti ise 429 TL'ye satışa sunuluyor. Büyük boyutu ve çeşitli eşyaları düzenlemek için bölme seçenekleriyle kullanışlı bir ürün olan organizer sepeti, sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım sağlıyor.

Bu ürünler, farklı ihtiyaçlara yönelik pratik çözümler sunarak ev düzenini kolaylaştırıyor. BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulan bu ürünler, uygun fiyatları ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Her bir ürün, kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, uzun ömürlü kullanım imkanı sunuyor. Evdeki temizlik ve düzenle ilgili ihtiyaçları karşılamak için ideal olan bu ürünler, müşterilere pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

Bu hafta BİM'de birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kadınlar için 149 TL'ye yumuşak viskon kumaştan üretilmiş rahat kesimli pantolonlar, çeşitli renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Eşofman altı ise 145 TL'ye alıcılarını bekliyor. Nefes alabilen kumaşı ve ayarlanabilir bel bandı ile konforlu bir kullanım sunan eşofman altı, yan cepleriyle pratiklik sağlıyor.

Evde kullanıma uygun pratik ürünler arasında ise 229 TL'ye su emici mikrofiberden üretilmiş banyo paspas seti bulunuyor. Kaymaz tabanı ile güvenli kullanım sağlayan paspas seti, çeşitli renk ve desen seçenekleriyle ev dekorasyonuna uyum sağlıyor. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez ise 235 TL'ye alıcılarını bekliyor. Makinede yıkanabilir özelliği ile kolay temizlik imkanı sunan alez, uzun ömürlü kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

Çocuklar için eğlenceli ve eğitici ürünler arasında ise 3 boyutlu hikaye kitapları ve şekilli yavru hayvan hikayeleri dikkat çekiyor. Canlı renkler ve katlanabilir sayfalarla etkileşimli bir okuma deneyimi sunan 3 boyutlu hikaye kitapları 34,50 TL'ye, küçük çocuklar için uygun olan renkli resimler ve kolay okunur metinler içeren şekilli yavru hayvan hikayeleri ise 24,50 TL'ye alıcılarını bekliyor.

Oyuncaklar arasında ise çocukların rol yapma oyunları için ideal olan oyuncak süpermarket arabası 129 TL'ye, güvenli sallanma mekanizması ve yumuşak dokusuyla çocukların dengesini geliştirmeye yardımcı olan sallanan sevimli at ise 499 TL'ye satışa sunuluyor. Bu ürünler, çocukların eğlenirken öğrenmelerine ve motor becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor.