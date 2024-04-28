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WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Durum güncellemelerine emojilerle tepki!

Instagram'dan tanıdık bir özellik WhatsApp'a geliyor! Artık durum güncellemelerine emojilerle hızlı tepki verebileceksiniz

Yayın Tarihi: 28.04.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 12:32
WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Durum güncellemelerine emojilerle tepki!

WhatsApp kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme! Sosyal medya platformları arasında popülerlik kazanan özellikler artık WhatsApp'a da geliyor. Instagram Hikayeler'de bulunan ve kullanıcıların durum güncellemelerine emojilerle tepki vermesini sağlayan özellik, WhatsApp'a entegre ediliyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, WhatsApp'ın gelecekteki bir güncellemesiyle birlikte, durum güncellemelerine hızlı bir şekilde tepki verme imkanı kullanıcılara sunulacak. Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar durum güncellemelerini beğenerek veya farklı duygularını emojilerle ifade ederek interaktif bir iletişim kurabilecekler.

WhatsApp'ın bu yeni özelliğiyle, kullanıcılar arasındaki etkileşimin daha da artması ve iletişimin daha keyifli hale gelmesi hedefleniyor. Durum güncellemelerine verilen tepkiler, genellikle konuşma içinde görünecek, böylece kullanıcılar arasındaki etkileşim daha organik bir şekilde gerçekleşecek.

WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği bu yeni özellik, uygulamanın daha da kullanıcı dostu ve eğlenceli hale gelmesini sağlayacak.

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