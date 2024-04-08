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WhatsApp, ikonik yeşil rengine veda etmeye hazırlanıyor!

WhatsApp tasarım değişiklikleri çalışmalarına hız verdi. Yakın zamanda gezinme çubuğunu yeniden tasarlayıp ekranın alt kısmına taşıyan WhatsApp, son çalışmasında ikonik yeşil renginden vazgeçmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:57
WhatsApp, ikonik yeşil rengine veda etmeye hazırlanıyor!

WhatsApp uzun süredir devam eden tasarım yaklaşımını değiştirme çalışmalarına başladı. Yakın süreçte gezinme çubuğunu yeniden tasarlayıp ekranın alt kısmına taşıyan WhatsApp'ın konik yeşil renginden vazgeçmeye hazırlandığı öğrenildi.

"WhatsApp beyaza dönüş yapıyor"

WhatsApp, ikonik yeşil rengine veda etmeye hazırlanıyor

Yeni beyaz tasarım önceki bir beta sürümde ortaya çıktı. Bu değişikliğin şu anda geniş çapta kullanıma sunulacağı keydedildi. 2.24.6.77 beta sürümünde kullanıma sunulan yeni tasarımda üstteki çubuğun yeşilden beyaza döndüğünü, WhatsApp metninin ise yeşil renkte yazıldığını görebiliyorsunuz. Benzer şekilde, sohbet penceresinin üst çubuğu ve profil arka planı da artık beyaz.

Bu değişiklikler, yeni tasarıma ve renge sahip yeni gezinme çubuğuyla daha fazla uyumlu bir arayüz oluşturuyor. Ayrıca üç nokta açılır menüsünde de değişiklikler yapıldı. Simgeler artık menüdeki öğelerde görüntüleniyor.

Yeni alt çubuk zaten mevcut olduğundan, renk değişikliğinin yakında tüm kullanıcılara sunulması şaşırtıcı olmayacaktır.

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