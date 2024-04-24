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WhatsApp'ın yeni özelliği internetsiz kullanımı mümkün kılacak

Dünyada çok sayıda kişi tarafından tercih edilen platformlar arasında yer alan WhastApp, yeni bir özelliğini duyurdu. Bu yeni özellik ile kullanıcılar, belge ve bazı dosyaları, yakında olan diğer kullanıcılar ile çevrimdışı bir şekilde paylaşabilecek.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:43
WhatsApp'ın yeni özelliği internetsiz kullanımı mümkün kılacak

WhatsApp, yeni özellikleri ile kullanıcılarını hizmet sunmaya devam ediyor. Platform, yeni bir özellik üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu yeni adımla birlikte, internet olmadan da WhatsApp’ın bazı özelliklerini kullanmak mümkün olacak. Kullanıcılar internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, yerel bir ağ ile WhatsApp üzerinden birbirilerine dosya gönderebilecek.

WhatsApp’ın internete bağlanmadan, yerel ağ üzerinden birbirlerine dosya gönderebilmesi özelliği için ‘yakındaki kişiler özelliği’ isimlendirmesi kullanılıyor. Bu yeni özellik ile kullanıcılar, yakınlarında bulunan diğer kullanıcılara fotoğraf ve belge gibi çeşitli soyları gönderebilecek. 

Özellikten faydalanabilmek için ise yakındaki kişiler tarafından bulunabilme özelliğinin açık olması gerekiyor. Kullanıcılar, istedikleri zaman bu özelliği kapatma imkanına da sahip olacaklar.

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