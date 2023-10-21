WhatsApp sesli mesajlar bölümüne arşivcileri üzecek özellik

WhatsApp, sesli mesaj gönderen kullanıcılar için heyecan verici bir özellik üzerinde çalışıyor. Mesajlaşma devi, kullanıcılarının beklentilerini karşılamak ve daha etkili bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler ekliyor. Bu son özellik, sesli mesajların alıcının hızına ayak uydurmasını sağlamak amacıyla geliştiriliyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği, sesli mesajları daha hızlı veya daha yavaş çalabilme yeteneği sunuyor. Kullanıcılar, gönderdikleri veya aldıkları sesli mesajları normal hızın dışında daha hızlı veya daha yavaş bir hızda dinleyebilecekler. Bu, sesli mesajların işlevselliğini artırarak kullanıcıların mesajları daha rahat bir şekilde dinlemelerine yardımcı olacak.

Bu yeni özelliğin yanı sıra WhatsApp, aynı cihazda birden fazla WhatsApp hesabını kullanma yeteneğini de sunmaya başladı. Artık kullanıcılar, aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabını yönetebilirler. Bu, özellikle iş ve kişisel hesapları ayırmak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

WhatsApp'ın sürekli olarak yeni özellikler geliştirmesi, uygulamanın popülerliğini ve kullanıcı sadakatini sürdürmesine yardımcı oluyor. Sesli mesaj hızı ayarlama özelliği ve çoklu hesap kullanma seçeneği, kullanıcıların uygulamayı daha fazla tercih etmelerine neden olabilir.





WhatsApp, sesli mesaj özelliğine yeni bir güncelleme getirerek gönderenin daha fazla kontrol sağlamasına olanak tanıyor. Artık sesli mesajlar sadece bir kez görüntülenebilecek, ardından tekrar oynatılamayacak, kaydedilemeyecek veya paylaşılamayacak. Bu, gizliliğe daha fazla saygı gösterilmesini ve gönderenin mesajının sınırlı bir süre boyunca erişilebilir olmasını sağlayacak.

Şu an için bu özellik sadece Android için WhatsApp beta ve iOS için WhatsApp beta'nın en son sürümlerinde beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ancak yakın gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor. Tam olarak ne zaman tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulacağı henüz belirsiz.

Ayrıca, WhatsApp artık aynı cihazda birden fazla hesap kullanmanıza olanak tanıyor. Bu, özellikle iş ve kişisel hesapları ayırmak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. İkinci bir hesap eklemek için ayrı bir telefon numarasına ve SIM kartına veya çoklu SIM veya eSIM özellikli bir telefona ihtiyaç duyulacak. Her iki hesabın gizlilik ve bildirim ayarları da ayrı ayrı kontrol edilebilecek.

WhatsApp, kullanıcıları resmi WhatsApp dışındaki sahte sürümleri indirmemeleri ve resmi uygulamayı kullanmaları konusunda uyarıyor. Bu güncellemelerle WhatsApp, kullanıcılarının gizliliğini daha fazla korumayı ve kullanım deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Bu, özellikle iş ve kişisel hesapları ayırmak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. İkinci bir hesap eklemek için ayrı bir telefon numarasına ve SIM kartına veya çoklu SIM veya eSIM özellikli bir telefona ihtiyaç duyulacak. Her iki hesabın gizlilik ve bildirim ayarları da ayrı ayrı kontrol edilebilecek. WhatsApp, kullanıcıları resmi WhatsApp dışındaki sahte sürümleri indirmemeleri ve resmi uygulamayı kullanmaları konusunda uyarıyor. Bu güncellemelerle WhatsApp, kullanıcılarının gizliliğini daha fazla korumayı ve kullanım deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.