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WhatsApp'tan mesaj atarken beş kez düşünün! Böyle mesaj atan kaçacak yer arayacak

Birine WhatsApp üzerinden mesaj gönderirken çok dikkat edin! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:36
WhatsApp'tan mesaj atarken beş kez düşünün! Böyle mesaj atan kaçacak yer arayacak

Bu şekilde mesaj atanlara ceza verilebilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP MESAJLARINIZA DİKKAT EDİN

Milyonlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp mesajlaşma uygulamasında gönderilen mesajlara dikkat edilmesi gerekiyor. Adana ilinde ticaret davasında WhatsApp yazışmaları delil olarak mahkemeye verildi. Mahkeme senet olmadığı için delil niteliğinde kabul etmedi ve dava reddedildi. 

whatsapp mesajları delil olarak sayılacak

Elde yazılı imzalı bir belge olmasa bile WhatsApp mesajları delil olarak kabul edildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Yargıtay yazışmaların tek başına delil sayılabileceğine karar verdi. Avukat Alperen Kadıoğlu Yargıtay kararından sonra artık yerel mahkemelerin de WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etmesi gerektiğini söyledi. 

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